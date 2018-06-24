İnanılması güç çok ilginç bilgiler! (Her 5000 bebekten birisi...)

Burada okuyacağınız bilgiler sizleri bir hayli şaşırtacak cinsten... Bu galeride karşılaşacağınız bilgiler gerçekten sizleri çok şaşırtacak. Özellikle de atari döneminde çocuk olanlar için ''Süper Mario'' ve ''Duck Hunt'' oyunları ile ilgili bilgiler zamanında bilinseydi çok faydalı olabilirlerdi. Fakat moral bozmaya gerek yok geç de olsa artık biliyoruz. İyi eğlenceler... Her 5000 bebekten birisi anüsü olmadan (imperforate anus) doğuyor ve hastane ortamında anüs yapılması gerekiyor. Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır. Ananas aslında meyve değildir ve tarlada bu şekilde büyür. Su aygırının sütü pembe renklidir. Mavi balinaların kalbi o kadar büyüktür ki bir insan atardamarları içerisinde rahatlıkla yüzebilir Kuzey Kore ile Finlandiya'yı ayıran tek ülke Rusya'dır. 'Duck Hunt' aslında iki kişilik bir oyundur. İkinci oyuncu ördeği kontrol eder.