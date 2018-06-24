Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İnanılması güç çok ler! (Her 5000 bebekten birisi...)

Burada okuyacağınız ler sizleri bir hayli şaşırtacak cinsten...

Giriş Tarihi: 24.06.2018 00:57 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 00:59
  • 1
  • 20
İnanılması güç çok ler! (Her 5000 bebekten birisi...)
İnanılması güç çok ilginç bilgiler! (Her 5000 bebekten birisi...)
Bu galeride karşılaşacağınız ler gerçekten sizleri çok şaşırtacak. Özellikle de atari döneminde çocuk olanlar için ''Süper Mario'' ve ''Duck Hunt'' oyunları ile ilgili bilgiler zamanında bilinseydi çok faydalı olabilirlerdi. Fakat moral bozmaya gerek yok geç de olsa artık biliyoruz. İyi eğlenceler... Her 5000 bebekten birisi anüsü olmadan (imperforate anus) doğuyor ve hastane ortamında anüs yapılması gerekiyor.
  • 2
  • 20
İnanılması güç çok ler! (Her 5000 bebekten birisi...)
İnanılması güç çok ilginç bilgiler! (Her 5000 bebekten birisi...)
Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 20
İnanılması güç çok ler! (Her 5000 bebekten birisi...)
İnanılması güç çok ilginç bilgiler! (Her 5000 bebekten birisi...)
Ananas aslında meyve değildir ve tarlada bu şekilde büyür.
  • 4
  • 20
İnanılması güç çok ler! (Her 5000 bebekten birisi...)
İnanılması güç çok ilginç bilgiler! (Her 5000 bebekten birisi...)
Su aygırının sütü pembe renklidir.
  • 5
  • 20
İnanılması güç çok ler! (Her 5000 bebekten birisi...)
İnanılması güç çok ilginç bilgiler! (Her 5000 bebekten birisi...)
Mavi balinaların kalbi o kadar büyüktür ki bir insan atardamarları içerisinde rahatlıkla yüzebilir
  • 6
  • 20
İnanılması güç çok ler! (Her 5000 bebekten birisi...)
İnanılması güç çok ilginç bilgiler! (Her 5000 bebekten birisi...)
Kuzey Kore ile Finlandiya'yı ayıran tek ülke Rusya'dır.
  • 7
  • 20
İnanılması güç çok ler! (Her 5000 bebekten birisi...)
İnanılması güç çok ilginç bilgiler! (Her 5000 bebekten birisi...)
'Duck Hunt' aslında iki kişilik bir oyundur. İkinci oyuncu ördeği kontrol eder.
BİZE ULAŞIN