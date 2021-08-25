Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:25Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:29
Instagram Hikayeler'i (Stories) kullananlar dikkat! Bu tarihten itibaren değişiyor
Instagram, hikayeler özelliğinde büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere herhangi bir hikayede eğer bağlantı verildiyse, hikaye yukarı kaydırıldığı zaman kullanıcı web sitesine yönlendiriliyordu. Instagram, bu özelliği kaldırmaya ve yerine başka bir yeni özellik getirmeye hazırlanıyor. Tarih bile belli oldu. Birkaç gün içinde söz konusu yenilik kullanıcıların beğenisine sunulacak.