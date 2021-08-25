Instagram Hikayeler'i (Stories) kullananlar dikkat! Bu tarihten itibaren değişiyor

Instagram hikayelerde yer alan yukarı kaydırmalı bağlantı paylaşma ve yönlendirme özelliği kaldırılıyor. Bu özellik içerik oluşturucular ve markalar tarafından, kullanıcıları web sitelerine veya online mağazalara yönlendirmek için sıklıkla kullanılıyor. Oldukça popüler bir özellik. Ancak bu özellik yerini başka bir yeni özelliğe bırakmaya hazırlanıyor. TechCrunch'ın haberine göre Instagram kullanıcıları web sitesi bağlantılarını Link Stickers yani link çıkartmaları ile paylaşabilecek.