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Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:29

Instagram Hikayeler'i (Stories) kullananlar dikkat! Bu tarihten itibaren değişiyor

Instagram, hikayeler özelliğinde büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere herhangi bir hikayede eğer bağlantı verildiyse, hikaye yukarı kaydırıldığı zaman kullanıcı web sitesine yönlendiriliyordu. Instagram, bu özelliği kaldırmaya ve yerine başka bir yeni özellik getirmeye hazırlanıyor. Tarih bile belli oldu. Birkaç gün içinde söz konusu yenilik kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Instagram Hikayeler Stories kullananlar dikkat! Bu tarihten itibaren değişiyor

Instagram hikayelerde yer alan yukarı kaydırmalı bağlantı paylaşma ve yönlendirme özelliği kaldırılıyor. Bu özellik içerik oluşturucular ve markalar tarafından, kullanıcıları web sitelerine veya online mağazalara yönlendirmek için sıklıkla kullanılıyor. Oldukça popüler bir özellik. Ancak bu özellik yerini başka bir yeni özelliğe bırakmaya hazırlanıyor. TechCrunch'ın haberine göre Instagram kullanıcıları web sitesi bağlantılarını Link Stickers yani link çıkartmaları ile paylaşabilecek.

Instagram Hikayeler Stories kullananlar dikkat! Bu tarihten itibaren değişiyor

Instagram'ın Link Stickers özelliği ilk olarak Jane Manchun Wong tarafından fark edildi. Wong, şirketin bu yeni özelliği haziran ayından bu yana test ettiğini belirtti.

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Instagram Hikayeler Stories kullananlar dikkat! Bu tarihten itibaren değişiyor

Şimdiye kadar söz konusu Link Stickers hakkında çok az şey biliniyordu, ancak yeni rapor yeni özelliğin ağustos sonundan itibaren, yeterli takipçi sayısı olan işletmeler ve içerik sağlayan kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösteriyor. Böylece Instagram'da hikayelerde link çıkartmaları kullanabilecekler.

Instagram Hikayeler Stories kullananlar dikkat! Bu tarihten itibaren değişiyor

Link çıkartmalarının, Instagram hikayelerin yukarı kaydırmalı bağlantı paylaşımına göre bazı avantajları var. Kullanıcılar çeşitli seçeneler arasından farklı çıkartmalar kullanabilecek, bunları boyutlandırıp, hikayelerinin herhangi bir yerinde kullanabilecek.

Instagram Hikayeler Stories kullananlar dikkat! Bu tarihten itibaren değişiyor

Ayrıca takipçiler link çıkartması olan hikayelere farklı tepkiler verip, yanıtlayabilecek. Bu durum yukarı kaydırmalı bağlantılarda mümkün değildi.

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