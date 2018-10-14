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  • Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...

'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...

'a devamlı yeni özellikler ekleniyor ama kullanıcıların bir çoğu bu değişiklikleri fark edemiyor bile. İşte son zamanlarda eklenen ve kimsenin farkında olmadığı özellik...

Giriş Tarihi: 14.10.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 15:17
Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...
profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...
Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...
Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.
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Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...
Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.
Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...
Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.
Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...
Ardından İleri'ye basın.
Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...
Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!
Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...
Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.
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