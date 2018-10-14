Instagram'a bomba özellik eklendi! Ama kimse farkında değil...

Instagram'a devamlı yeni özellikler ekleniyor ama kullanıcıların bir çoğu bu değişiklikleri fark edemiyor bile. İşte son zamanlarda eklenen ve kimsenin farkında olmadığı özellik... Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki... Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin. Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın. Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor. Ardından İleri'ye basın. Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek! Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.