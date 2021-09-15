Instagram'a bomba özellik geliyor! Hikayelerde (Stories) büyük bir yenilik olacak

REELS'İN DAHA ÇOK KULLANILMASINI İSTİYOR

Instagram yetkilileri, takipçilerin aynı içerikleri hikayelerde tekrar ve tekrar görmek için pek hevesli olmadığını düşünüyor. Yetkililer böyle düşünse de, bazı eleştirmenlere göre aslında işin arkasında TikTok'a ve diğer platformlara karşı kullanıma sunulan Reels var. Instagram, Reels'in daha çok kullanılmasını ve etkileşim almasını amaçlıyor, hatta kullanıcıları bu yüzden de zorluyor görünüyor. Hikayelerin, Reels videosuna dönüştürülmesinin gerçek amacı da bu durum.