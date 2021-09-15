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Giriş Tarihi: 15.09.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 16:25

Instagram'a bomba özellik geliyor! Hikayelerde (Stories) büyük bir yenilik olacak

Instagram, TikTok'un yükselişine karşı koymaya çalışırken, aynı zamanda artan kullanım trendlerine uyum sağlamak için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Popüler platformun yeni bir özellik üstünde çalıştığı bulundu. Bu yenilik hikayeleri, Reels'e dönüştürmeyi sağlıyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna daha yakından bakalım.

Instagram’a bomba özellik geliyor! Hikayelerde Stories büyük bir yenilik olacak

Social Media Today sitesinin haberine göre Instagram, hikayeleri kısa Reels videolarına dönüştürmeyi sağlayan yeni bir "montaj" özelliğini test ediyor.

Instagram’a bomba özellik geliyor! Hikayelerde Stories büyük bir yenilik olacak

BASİT AMA ETKİLİ BİR ARAÇ

Yazılım ve uygulama uzmanı Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan örnekte görüldüğü gibi yeni özellik hikayeleri, bir Reels videosunda birleştirmeye imkan sağlıyor.

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Instagram’a bomba özellik geliyor! Hikayelerde Stories büyük bir yenilik olacak

Söz konusu özellikte tüm hikayeler sırayla görüntüleniyor ve daha sonra Instagram her bir hikayeyi birleştirip, video haline getiriyor. Son aşamada ise videoya ses eklenebilecek. Yeni özellik basit, ancak kullanışlı görünüyor.

Instagram’a bomba özellik geliyor! Hikayelerde Stories büyük bir yenilik olacak

Instagram'ın iki işlevi birleştirmeye çalışması biraz garip gelse de, aslında bu durumun arkasında herhangi bir içeriğin hikayelerde yeniden ve yeniden paylaşılması var.

Instagram’a bomba özellik geliyor! Hikayelerde Stories büyük bir yenilik olacak

REELS'İN DAHA ÇOK KULLANILMASINI İSTİYOR

Instagram yetkilileri, takipçilerin aynı içerikleri hikayelerde tekrar ve tekrar görmek için pek hevesli olmadığını düşünüyor. Yetkililer böyle düşünse de, bazı eleştirmenlere göre aslında işin arkasında TikTok'a ve diğer platformlara karşı kullanıma sunulan Reels var. Instagram, Reels'in daha çok kullanılmasını ve etkileşim almasını amaçlıyor, hatta kullanıcıları bu yüzden de zorluyor görünüyor. Hikayelerin, Reels videosuna dönüştürülmesinin gerçek amacı da bu durum.

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