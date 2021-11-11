Instagram'a "Mola ver" özelliği geliyor!

Instagram son aylarda ilginç bir değişimden geçiyor. Bir yandan Reels ile TikTok'un artan popüleritesiyle rekabet eden Instagram, diğer yandan daha fazla kullanıcıyı bünyesine çekmek ve kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni özellikleri devreye sokuyor. Ancak Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği, bu kez Instagram'da daha çok vakit geçirmenizi değil, Instagram'a "mola vermenizi" sağlayacak.