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Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 14:41

Instagram'a "Mola ver" özelliği geliyor!

Instagram, TikTok'la büyük bir rekabet içinde. TikTok'un kısa video özelliği kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Kısa videolar yükselen bir trend haline dönüştü. Instagram kendi kısa video özelliği olan Reels'e odaklanmış durumda. Raporlananlara göre önümüzdeki haftalarda Reels'e yenilikler eklenecek. Diğer yandan Instagram bünyesine farklı özellikler katmaya da devam ediyor. Yakın zamanda Instagram abonelik özelliği ve fiyatları ortaya çıkmıştı. Şimdi de popüler platforma "Mola ver" (Take a Break) özelliği geliyor. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara yakından bakalım.

Instagram’a Mola ver özelliği geliyor!

Instagram son aylarda ilginç bir değişimden geçiyor. Bir yandan Reels ile TikTok'un artan popüleritesiyle rekabet eden Instagram, diğer yandan daha fazla kullanıcıyı bünyesine çekmek ve kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni özellikleri devreye sokuyor. Ancak Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği, bu kez Instagram'da daha çok vakit geçirmenizi değil, Instagram'a "mola vermenizi" sağlayacak.

Instagram’a Mola ver özelliği geliyor!

Instagram Başkanı Adam Mosseri Instagram'ın yeni "Mola Ver" adlı özelliğini duyurdu. Aktarılanlara göre test edilen yeni özellik, Instagram bağımlılıklarını engellemeye yardımcı olacak ve uygulamada belirli bir süre geçirdikten sonra ara vermeniz için sizi teşvik edecek. Bu özellik, kullanıcıların takdirini toplayacak gibi görünüyor.

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Instagram’a Mola ver özelliği geliyor!

Yeni özellik, Instagram kullandıktan sonra uygulamaya ara vermek için 10, 20 veya 30 dakikalık uygulama içi hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanıyacak.

Instagram’a Mola ver özelliği geliyor!

INSTAGRAM "MOLA VER" ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Mosseri, bu hafta test edilmeye başlanan "Mola Ver" özelliğini aralık ayında kullanıcılara sunmayı umduklarını söyledi.

(Mynet)

Instagram’a Mola ver özelliği geliyor!
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