Instagram'a "Mola ver" özelliği geliyor!

Instagram, TikTok'la büyük bir rekabet içinde. TikTok'un kısa video özelliği kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Kısa videolar yükselen bir trend haline dönüştü. Instagram kendi kısa video özelliği olan Reels'e odaklanmış durumda. Raporlananlara göre önümüzdeki haftalarda Reels'e yenilikler eklenecek. Diğer yandan Instagram bünyesine farklı özellikler katmaya da devam ediyor. Yakın zamanda Instagram abonelik özelliği ve fiyatları ortaya çıkmıştı. Şimdi de popüler platforma "Mola ver" (Take a Break) özelliği geliyor. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara yakından bakalım.