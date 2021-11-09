Giriş Tarihi: 09.11.2021 15:22Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 15:25
Instagram'da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı
Instagram son dönemde TikTok'la olan rekabetle gündeme geliyor. TikTok, kısa video özelliği ile kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Instagram da yükselişte olan kısa video trendinden geride kalmamak için Reels videolara odaklanmış durumda. Şimdi Instagram'la ilgili başka bir gelişme söz konusu. App Store Türkiye mağazasında "Instagram Badge" ve "Instagram Subscriptions" seçenekleri ortaya çıktı.