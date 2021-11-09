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Haberler Galeri Instagram'da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 09.11.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 15:25

Instagram'da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı

Instagram son dönemde TikTok'la olan rekabetle gündeme geliyor. TikTok, kısa video özelliği ile kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Instagram da yükselişte olan kısa video trendinden geride kalmamak için Reels videolara odaklanmış durumda. Şimdi Instagram'la ilgili başka bir gelişme söz konusu. App Store Türkiye mağazasında "Instagram Badge" ve "Instagram Subscriptions" seçenekleri ortaya çıktı.

Instagram’da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı

App Store'da yapılan güncellemeyle birlikte, Instragram'ın Türkiye mağazasında iki yeni seçenek görülüyor. Bu liste, Instagram'ın paralı olabileceğine işaret ediyor. Instagram'ın abonelik sisteminde içerik oluşturucuların sadece aboneleri tarafından görülebilen özel hikayeler oluşturmasına imkan sağlanacağı tahmin ediliyor..

Instagram’da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı

Platform, kısa süre önce ise ABD'deki iPhone kullanıcılarının yararlandığı App Store mağazasına "Instagram Abonelikleri" için tasarlanmış uygulama içi satın alma seçenekleri eklemişti. 1 Kasım'da ABD'deki App Store listesine 4,99 dolar fiyatla ilk "Instagram Abonelikleri" uygulama içi satın alma işleminin eklendiği doğrulanmıştı.

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Instagram’da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı

App Store'un Türkiye mağazasında "Instagram Badge" ve "Instagram Subscriptions" gibi iki farklı seçenek görülüyor. ABD'deki özellik yakın zamanda Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Twitter'ın abonelik hizmeti Twitter Blue, benzer şekilde tanıtılmadan önce App Store'un uygulama içi satın alımlar kısmında görülmüş, fiyatlar da böylece ortaya çıkmıştı.

Instagram’da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı

Instagram'ın abonelik sisteminde içerik oluşturucuların sadece aboneleri tarafından görülebilen özel Hikayeler sunacağı söyleniyor. Ancak bundan çok daha fazlası da sunulabilir. Özelliğin ilk etapta ABD'deki kullanıcılara sunulması, daha sonra ise diğer bölgelere ve Türkiye'ye kadar yayılması bekleniyor.

Instagram’da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı

'Instagram Badge' ve 'Subscriptions' olmak üzere iki farklı opsiyon sunan platformun 10,99 ila 54,99 arasında değişen fiyat listesi ortaya çıktı. Kullanıcı sayıları baz alındığında sosyal medyanın en popüler platformları arasında gösterilen Instagram bir süredir bu durumu gelire çevirmenin yollarını arıyor.

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