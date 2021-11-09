Instagram’da abonelik dönemi başlıyor! Fiyat listesi ortaya çıktı

Instagram'ın abonelik sisteminde içerik oluşturucuların sadece aboneleri tarafından görülebilen özel Hikayeler sunacağı söyleniyor. Ancak bundan çok daha fazlası da sunulabilir. Özelliğin ilk etapta ABD'deki kullanıcılara sunulması, daha sonra ise diğer bölgelere ve Türkiye'ye kadar yayılması bekleniyor.