Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
Instagram'da değişim devam ediyor. Facebook bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformunun yeni özelliği belli oldu. Bu özellik için uygulamaya tuş ekleniyor. Aslında Instagram geliştirici ekibi, kullanıcıların istediği bir yenilik için orta yolu da buldu diyebiliriz. İşte Instagram'ın söz konusu yeni özelliği...
Giriş Tarihi: 23.03.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 10:12
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
17
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
2
17
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu