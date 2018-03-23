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'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu

'da değişim devam ediyor. bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformunun yeni özelliği belli oldu. Bu için uygulamaya tuş ekleniyor. Aslında Instagram geliştirici ekibi, kullanıcıların istediği bir için orta yolu da buldu diyebiliriz. İşte Instagram'ın söz konusu yeni özelliği...

Giriş Tarihi: 23.03.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 10:12
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'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu

Milyonlarca kullanıcısının beklediği kronolojik sıralama özelliğini getirmeyen Instargram tabiri caiz ise çareyi yeni orta yolu bulmakta buldu.

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan , platformda yer alacak yeni bir tuş geliştirdi.

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'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu

Bugün yayımlanan bir blog yazısıyla kullanıcılarına yeni haberler veren , "New Posts" özelliğini devreye soktuğunu açıkladı.

Bu yeni düğmeye dokunarak kullanıcılar, yeni gönderilerin yüklenip yüklenmemesini seçebilecekler.

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'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu

uygulamasına eklenecek bir başka yeni ile birlikte Twitter'da kullanan retweet özelliğinin benzeri, Instagram hikayelerine gelecek.

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'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu

Yeni 'ın Snapchat'ten esinlendiği ve son yıllarda oldukça popüler hale gelen hikayeler özelliğinde (Instagram Stories) kullanılacak.

Instagram söz konusu özelliğin test aşamasında olduğunu doğruladı.

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'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu

usulü retweet özelliği sayesinde bir başka kullanıcının hikayesini alıntılayıp kendi hikayenizde paylaşmak mümkün olacak.

Böylece, bir kişi hikayeler üzerinden başka bir kişinin hikayesini paylaşıp hakkında yorum yapabilecek.

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'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu

olası hikaye kopyalama sorunlarının önüne ise kullanıcıları alıntılanan hikayeye yönlendirerek geçecek.

Böylece, retweet edilen hikayenin kime ait olduğu da görüntülenebilecek.

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'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu
Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Kullanıcılar için orta yol bulundu

Yeni retweet özelliği henüz birkaç kullanıcı tarafından test sürecinde.

Bu küçük deneme sürecinin ardından Instagram usulü retweet özelliğinin uygulamaya eklenmesi bekleniyor.

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