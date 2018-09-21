Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın yetenekleri biraz daha artıyor. Yeni özellikle birlikte hem beğeni hem de takipçi daha kolay kazanacaksınız. İşte Instagram'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 21.09.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 11:48
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
21
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
2
21
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...