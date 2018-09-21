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'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu 'ın yetenekleri biraz daha artıyor. le birlikte hem hem de daha kolay kazanacaksınız. İşte 'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 21.09.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 11:48
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'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...

'a gelen bu müthiş özellik kullanıcıları çok büyük bir dertten kurtaracak.

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'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...

'da hashtag kullanımı değişiyor! Hem de hiç aklınıza gelmeyecek bir şekilde...

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'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...

Yakında paylaştığınız fotoğrafa koyduğunuz hashtag'leri sadece siz göreceksiniz!

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'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...

Az önceki ekran görüntüsünde pek çok hashtag seçiliydi; ancak paylaşılan fotoğrafta hiçbiri görünmüyor!

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'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...

Peki bu ne anlama geliyor?

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'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...

Artık istediğiniz kadar hashtag'i fotoğraflarınıza ekleyebileceksiniz; kimseye de sıkıcı hashtag'lerinizi göstermek zorunda değilsiniz. Hem bu sayede hem hem de daha kolay kazanacaksınız.

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'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...
Instagram'ın yeni özelliğine bayılacaksınız! Bakın ne oluyor...

Şimdi gelelim kullanıcıların pek çoğunun farkında olmadığı diğer özelliğe... profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? 'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...

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