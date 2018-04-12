İnternet 25 yaşında!

İnternet artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Çok büyük bir bilgi okyanusu. Birçok konuda birçok bilgi bulunuyor. Bununla birlikte internet rutin işlerimizi halletmemiz için de yardımcı oluyor. Mesela eskiden fatura yatırmak için ilgili kurumun binasına gitmek gerekirdi. Ama şimdi ise internet bağlantısı ve online hizmetler aracılığıyla oturduğunuz yerden faturayı yatırabilirsiniz.