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25 yaşında!

günümüzün olmazsa olmaz standartlarından biri haline geldi. Kullanıcılar ilk olarak bilgisayarlar aracılığıyla internete girebiliyordu. Ama zamanla gelişen teknoloji sayesinde internet de gelişti. En başta bağlantı hızı arttı, sonra eski yavaş modemler yerini hızlı modemler aldı, teknolojik çözümler işi daha ileri götürdü ve internet telefonların içine kadar girdi. Şu anda internet oldukça yaygın, fakat seneler önce böyle değildi. Bugün o ülkemiz için oldukça tarihi bir olay yaşanmış ve ilk gerçekleşmişti.

Giriş Tarihi: 12.04.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 10:35
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25 yaşında!
İnternet 25 yaşında!

artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Çok büyük bir bilgi okyanusu. Birçok konuda birçok bilgi bulunuyor. Bununla birlikte internet rutin işlerimizi halletmemiz için de yardımcı oluyor. Mesela eskiden fatura yatırmak için ilgili kurumun binasına gitmek gerekirdi. Ama şimdi ise ve online hizmetler aracılığıyla oturduğunuz yerden faturayı yatırabilirsiniz.

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25 yaşında!
İnternet 25 yaşında!

Peki 'de ilk bağlantısının ne zaman olduğunu biliyor musunuz?

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25 yaşında!
İnternet 25 yaşında!

25 yıl önce bugün 'de ilk bağlantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk internet ağı projesi, 1991 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından başlatıldı.

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25 yaşında!
İnternet 25 yaşında!

İlk bağlantısı ise 1993 tarihinde ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ait yönlendiriciler ve PTT'den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat kullanılarak gerçekleştirildi.

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25 yaşında!
İnternet 25 yaşında!

NSFNet ile bağlantı kuruldu.

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25 yaşında!
İnternet 25 yaşında!

'de üniversitelerin başını çektiği ; ODTÜ'nün ardından 1994-96 yılları arasında Bilkent, Boğaziçi, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de hayata geçti.

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25 yaşında!
İnternet 25 yaşında!

in 'de ticari kuruluşlarda kullanılması süreci, 1994 yılında T.C. Merkez Bankası ile başladı. İnternetin geniş kitlelere ulaşması ise 1996 yılı sonunda mümkün oldu.

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