İnternet 25 yaşında!

İnternet günümüzün olmazsa olmaz standartlarından biri haline geldi. Kullanıcılar ilk olarak bilgisayarlar aracılığıyla internete girebiliyordu. Ama zamanla gelişen teknoloji sayesinde internet de gelişti. En başta bağlantı hızı arttı, sonra eski yavaş modemler yerini hızlı modemler aldı, teknolojik çözümler işi daha ileri götürdü ve internet telefonların içine kadar girdi. Şu anda internet oldukça yaygın, fakat seneler önce böyle değildi. Bugün o ülkemiz için oldukça tarihi bir olay yaşanmış ve ilk internet bağlantısı gerçekleşmişti.
Giriş Tarihi: 12.04.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 10:35