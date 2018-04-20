iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)

Ancak Apple'ın en merak edilen İOS sürümü kuşkusuz iOS 12. Apple'ın iOS 12'nin testlerine başladığı ortaya çıktı. Bu da yeni güncelleme için artık geri sayımın başladığı anlamına geliyor. Apple, iOS 12 ile birlikte bir iPhone modeline daha verdiği desteği kesecek!