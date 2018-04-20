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12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)

'ın önümüzdeki aylarda sunacağı 12 testleri başladı. Peki hangi iPhone'lar bu güncellemeyi alacak?

Giriş Tarihi: 20.04.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 19:52
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12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
'ın yeni mobil işletim sistemi 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etse de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor.
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12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)

Ancak 'ın en merak edilen sürümü kuşkusuz . Apple'ın iOS 12'nin testlerine başladığı ortaya çıktı. Bu da yeni güncelleme için artık geri sayımın başladığı anlamına geliyor. Apple, iOS 12 ile birlikte bir iPhone modeline daha verdiği desteği kesecek!

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12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)

Teknoloji devinden henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırısa , 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi... (NTV)

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12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iPhone X
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12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iPhone 8 Plus
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12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iPhone 8
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12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)
iPhone 7 Plus
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