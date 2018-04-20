iOS 12 için artık testler başladı (Hangi cihazlara gelecek?)

Apple'ın önümüzdeki aylarda sunacağı iOS 12 testleri başladı. Peki hangi iPhone'lar bu güncellemeyi alacak? Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etse de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor. Ancak Apple'ın en merak edilen İOS sürümü kuşkusuz iOS 12. Apple'ın iOS 12'nin testlerine başladığı ortaya çıktı. Bu da yeni güncelleme için artık geri sayımın başladığı anlamına geliyor. Apple, iOS 12 ile birlikte bir iPhone modeline daha verdiği desteği kesecek! Teknoloji devinden henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırısa Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi... (NTV) iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus