iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

Hatta Apple, yeni işletim sisteminde hataları iyice ayıklayıp, performansı yükselten geliştirmeler yaptı. İddialara göre Apple, iOS 12'de yapacağı bazı değişiklikleri de performans artışı ve stabil kullanım deneyimi için şimdilik rafa kaldırdı. Belki sonraki güncellemelerde yeni bir kilit ekranı veya başka yenilikler de görebiliriz.