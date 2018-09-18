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12 yayınlandı! Dün yayınlanan 'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

geçtiğimiz haziran ayında yeni işletim sistemi 12'yi duyurmuş ve beta testini başlatmıştı. Aylar süren beta aşamasından sonra nihayet son kullanıcılar için yayınlandı. Yeni iOS sürümü daha çok stabil bir kullanıma ve performansa odaklanıyor. Bununla birlikte birçok yeniliği de içeriğinde bulunduruyor. İşte iOS 12 hakkında merak edilenler ve Apple'ın yaptığı yenilikler...

Giriş Tarihi: 18.09.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 11:03
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12 yayınlandı! Dün yayınlanan 'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

Yeni 'ların tanıtımıyla birlikte merakla beklenen 12 güncellemesinin çıkış tarihi de belli olmuştu. Nihayet o tarih geldi çattı ve yeni güncellemeyi son kullanıcılarla paylaştı. Birçok kişi iOS 11'den pek memnun değildi, çünkü iOS 11'de hatalar mevcuttu. Bu yüzden kullanıcılar için oldukça önemli bir güncelleme.

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12 yayınlandı! Dün yayınlanan 'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

Hatta , yeni işletim sisteminde hataları iyice ayıklayıp, performansı yükselten geliştirmeler yaptı. İddialara göre Apple, 12'de yapacağı bazı değişiklikleri de performans artışı ve stabil kullanım deneyimi için şimdilik rafa kaldırdı. Belki sonraki güncellemelerde yeni bir kilit ekranı veya başka yenilikler de görebiliriz.

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12 yayınlandı! Dün yayınlanan 'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

İŞTE IOS 12'NİN ÖZELLİKLERİ

12 ile birlikte neredeyse tüm modellerinin performansı ciddi şekilde artacak. Hatta 'ın açıklamasına göre test edilen bir iPhone 6S'te uygulama açılışlarında %40 daha iyi performans alındı.

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12 yayınlandı! Dün yayınlanan 'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

12, kamera uygulamasının performansını da artırıyor. Öyle ki; ile birlikte %70 daha hızlı fotoğraf çekebileceksiniz.

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12 yayınlandı! Dün yayınlanan 'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

12, çok daha gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi için ARKit 2 ile birlikte geliyor. Üstelik ARKit 2 ile birlikte artırılmış gerçeklik oyunlarını arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.

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12 yayınlandı! Dün yayınlanan 'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

, 12 ile yalnızca artırılmış deneyimini geliştirmekle kalmıyor, paylaşmayı da kolaylaştırıyor. Şirket, artırılmış gerçeklik deneyimlerini paylaşmayı kolaylaştıracak bir dosya biçimi oluşturmak için Pixar ile birlikte çalıştı.

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12 yayınlandı! Dün yayınlanan 'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?

Measure uygulaması sayesinde artık artırılmış gerçeklik kullanarak herhangi bir nesnenin ya da mekanın uzunluğunu, genişliğini ya da yüksekliğini ölçebileceksiniz.

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