iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
Apple geçtiğimiz haziran ayında yeni işletim sistemi iOS 12'yi duyurmuş ve beta testini başlatmıştı. Aylar süren beta aşamasından sonra nihayet iOS 12 son kullanıcılar için yayınlandı. Yeni iOS sürümü daha çok stabil bir kullanıma ve performansa odaklanıyor. Bununla birlikte birçok yeniliği de içeriğinde bulunduruyor. İşte iOS 12 hakkında merak edilenler ve Apple'ın yaptığı yenilikler...
Giriş Tarihi: 18.09.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 11:03
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iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?
2
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iOS 12 yayınlandı! Dün yayınlanan iOS 12'nin özellikleri ve yenilikleri nedir?