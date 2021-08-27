iPhone 13 mü? Yoksa iPhone 12S mi? Sonunda ismi belli oldu

iPhone 13 serisi için geri sayım başladı diyebiliriz. Apple büyük ihtimalle yeni iPhone'ları geleneksel takvimine bağlı olarak eylül ayında tanıtacak görünüyor.
iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in tasarımlarını ortaya koyan sızıntılar gerçekleşti, özellikleriyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Fakat isim konusunda iddialar ayrılıyordu. Bir kısım kaynaklar iPhone 13 isminde ısrar ederken, farklı birkaç kaynak ise iPhone 12S isminin kullanılacağını belirtmişti. Şimdi bu isim konusunda ilginç bir gelişme daha yaşandı.