iPhone 13 mü? Yoksa iPhone 12S mi? Sonunda ismi belli oldu

Hollywood hikayelerinden de bilindiği gibi Amerika ve bazı ülkelerde 13 sayısının uğursuz olduğuna dair batıl inanç var. Bu nedenle şirketin yeni iPhone ailesini 13 yerine 12S olarak adlandıracağı iddia ediliyordu. Ancak yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen DuanRui yeni cihazların etiketine ait bir görsel paylaştı. Görselde yeni ailenin iPhone 13 olarak adlandırıldığı görülüyor.