Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

kullanıcıları dikkat! 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

, merakla beklenilen 13 güncellemesini resmen yayınladı. Büyük değişiklikleri kapsayan ve getirdiği yeniliklerle kullanıcı deneyimini arttıracak olan iOS 13 güncellemesi, eski model 'larda ise kullanılamayacak. Bilindiği gibi, Apple, şirket politikası gereği belirli bir zamandan sonra eski telefonlarına desteğini çekiyor. Hal böyle olunca, iOS 13 güncellemesi alan ve alamayan telefon modelleri de oldukça merak ediliyor. Detayları sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 23:08
iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

Eğer eski model bir sahibiyseniz, bu haber sizi yakından ilgilendiriyor! 13 güncellemesinin yayınlanmasıyla beraber; eski model bazı iPhone modellerine desteği artık verilmeyecek. Yani, eski telefonlar bir başına bırakılacak... Durum böyle olunca, eski model iPhone kullanan milyonlarca vatandaş da telefonlarının güncelleme alıp almayacağını merak ediyor.

iOS 13 GÜNCELLEMESİ HANGİ CİHAZLARA GELDİ?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak iOS 13 güncellemesinin geldiği ve gelmediği telefonlar hakkında bilgi edinebilir; kullandığınız telefonun 'fişinin çekilip çekilmediğini' öğrenebilirsiniz.

iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK VE ALMAYACAK İPHONE MODELLERİ!

13 güncellemesi alacak olan modelleri şu şekilde:

iPhone XS

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

iPhone XS Max

iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

iPhone XR

iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

iPhone X

iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

8

iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

iPhone 8 Plus

BİZE ULAŞIN