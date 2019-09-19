iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi sonrası bu telefonların fişi çekildi

Eğer eski model bir iPhone sahibiyseniz, bu haber sizi yakından ilgilendiriyor! iOS 13 güncellemesinin yayınlanmasıyla beraber; eski model bazı iPhone modellerine güncelleme desteği artık verilmeyecek. Yani, eski telefonlar bir başına bırakılacak... Durum böyle olunca, eski model iPhone kullanan milyonlarca vatandaş da telefonlarının güncelleme alıp almayacağını merak ediyor.

iOS 13 GÜNCELLEMESİ HANGİ CİHAZLARA GELDİ?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak iOS 13 güncellemesinin geldiği ve gelmediği telefonlar hakkında bilgi edinebilir; kullandığınız telefonun 'fişinin çekilip çekilmediğini' öğrenebilirsiniz.