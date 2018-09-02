İşte en çok arıza yapan akıllı telefonlar! (Buraya bakmadan telefon almayın)

Akıllı telefon modellerin onarım oranlarını raporlayan 'Mobile Device Repair and Security Report' yeni raporunu yayınladı. İşte piyasadaki telefonların arıza yapma oranı... 'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları... Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2) Samsung Galaxy S6 (yüzde 2) Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2) Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3) Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3) Samsung Galaxy S7 (yüzde 3)