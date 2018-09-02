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İşte en çok arıza yapan lar! (Buraya bakmadan telefon almayın)

modellerin onarım oranlarını raporlayan 'Mobile Device Repair and Security Report' yeni raporunu yayınladı. İşte piyasadaki telefonların arıza yapma oranı...

Giriş Tarihi: 02.09.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 20:24
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İşte en çok arıza yapan lar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
İşte en çok arıza yapan akıllı telefonlar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan lar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...
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İşte en çok arıza yapan lar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
İşte en çok arıza yapan akıllı telefonlar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2)
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İşte en çok arıza yapan lar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
İşte en çok arıza yapan akıllı telefonlar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
Samsung Galaxy S6 (yüzde 2)
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İşte en çok arıza yapan lar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
İşte en çok arıza yapan akıllı telefonlar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2)
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İşte en çok arıza yapan lar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
İşte en çok arıza yapan akıllı telefonlar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3)
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İşte en çok arıza yapan lar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
İşte en çok arıza yapan akıllı telefonlar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3)
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İşte en çok arıza yapan lar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
İşte en çok arıza yapan akıllı telefonlar! (Buraya bakmadan telefon almayın)
Samsung Galaxy S7 (yüzde 3)
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