İşte kimsenin bilmediği bilimsel gerçekler! (Uçaklar neden uzayda seyahat edemez?)

Kimsenin bilmediği bu bilimsel gerçekler sizi çok şaşırtacak. Göz yaşınızı isteseniz de akıtamayacağınız yer neresi? Uçaklar uzayda neden seyahat edemez? Uçaklar neden uzayda seyahat edemez? İşin aslı artık günlük hayatımızın birer parçası olan uçaklar gezegenimizi terk edip uzaya bile çıkamazlar! Zira bir nesnenin gezegenimizi terk etmesi için en az mach 33 hızına (saatte 40 bin kilometre) ulaşması gerekiyor. Dünya'yı varoluşundan bu yana 24 saate sığdırmaya çalışsak insanlar bu sürenin sadece 1 dakika 17 saniyesini doldurabilir. İnanması güç ama Helicoprion isimli bu köpek balığının 270 milyon yıl önce yaşadığı sanılıyor. Bu hayvanların ilginç yanı ise testere şeklinde yuvarlak çene yapılarıydı. Çin'de İngilizce konuşanların sayısı Amerika'dan daha fazla. Çok mecbur kalmadığınız takdirde asla kar yemeyin. Vücudunuz karı eritmek için oldukça fazla enerji harcar. Susuz kaldığınız zaman sadece son çare olarak kar yiyin çünkü vücudunuz kardan su elde etmek için fazlasıyla ısı vermek zorunda kalacaktır. Hayatta kalma uzmanları 'üçler kuralı'nı daima hatırlar. İnsanlar genellikle oksijen solumadan 3 dakika, ekstrem hava koşullarında barınak olmadan 3 saat, su içmeden 3 gün ve yemek yemeden 3 hafta hayatta kalabilir. 2011'de Japonya'da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki deprem öyle etkili oldu ki Dünya`da günler 1.8 mikro saniye kısaldı