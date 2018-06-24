İşte otomobil sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler

Eğer siz de bir otomobil sahibiyseniz bu bilgiler mutlaka bir gün işinize yarayacak. Arabası olanlar bilir. Arabnın arızasından temizliğine kadar birçok konu yeri gelir kafamızı ağrıtır. Ancak birazdan öğreneceğiniz bilgiler, sizin de hayatınızı kolaylaştırabilir. Çocuklarla seyahat ederken her şey yerli yerinde kalsın istiyorsanız duş aparatıyla bunu kolaylaştırabilirsiniz. Güneşte bekleyen arabanızı hızla soğutmak için ön camlardan birini açın ve sonrasında karşılıklı kapıları kapatıp açın. Bu sayede sıcak hava dışarı çıkacak. Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir. Tamircinin sizi kandıracağından şüpheleniyorsanız arabanızda düzgün çalıştığından emin olduğunu parçalarla ilgili soru sorarak onu test edin. Arabanıza eskiden yapıştırdığınız yapıştırmaları çıkarmak için bir parça gazete kağıdını ılık suya bandırın ve ardından stickerların üzerinde 10 dakika bekletin. Soğuk kış günlerinde donan kilidi açmak için bir miktar antibakteriyel jeli kilide sürün. Buz kolayca eriyecektir.