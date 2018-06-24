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İşte sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler

Eğer siz de bir sahibiyseniz bu bilgiler mutlaka bir gün işinize yarayacak.

Giriş Tarihi: 24.06.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 00:45
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İşte sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
İşte otomobil sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
Arabası olanlar bilir. Arabnın arızasından temizliğine kadar birçok konu yeri gelir kafamızı ağrıtır. Ancak birazdan öğreneceğiniz bilgiler, sizin de hayatınızı kolaylaştırabilir.
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İşte sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
İşte otomobil sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
Çocuklarla seyahat ederken her şey yerli yerinde kalsın istiyorsanız duş aparatıyla bunu kolaylaştırabilirsiniz.
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İşte sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
İşte otomobil sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
Güneşte bekleyen arabanızı hızla soğutmak için ön camlardan birini açın ve sonrasında karşılıklı kapıları kapatıp açın. Bu sayede sıcak hava dışarı çıkacak.
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İşte sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
İşte otomobil sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir.
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İşte sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
İşte otomobil sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
Tamircinin sizi kandıracağından şüpheleniyorsanız arabanızda düzgün çalıştığından emin olduğunu parçalarla ilgili soru sorarak onu test edin.
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İşte sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
İşte otomobil sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
Arabanıza eskiden yapıştırdığınız yapıştırmaları çıkarmak için bir parça gazete kağıdını ılık suya bandırın ve ardından stickerların üzerinde 10 dakika bekletin.
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İşte sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
İşte otomobil sahiplerinin çok işine yarayacak pratik çözümler
Soğuk kış günlerinde donan kilidi açmak için bir miktar antibakteriyel jeli kilide sürün. Buz kolayca eriyecektir.
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