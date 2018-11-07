İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

iPhone'unuzu açıp yapacağınız bu minik ayarla telefonunuzla ilgili çok önemli bir şey öğreneceksiniz. Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak! Önce arama butonuna basıyoruz. Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz. Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz. Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle... Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz. Ardından gelen ekran ise böyle...