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İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

Giriş Tarihi: 07.11.2018 08:34 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 08:43
İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

iPhone'unuzu açıp yapacağınız bu minik ayarla telefonunuzla ilgili çok önemli bir şey öğreneceksiniz.

Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!

İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

Önce arama butonuna basıyoruz.

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İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz.

İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz.

İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle...

İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.

İşte telefonların bilinmeyen müthiş özelliği

Ardından gelen ekran ise böyle...

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