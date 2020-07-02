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Jeff Bezos bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı
Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, corona virüs salgınında da kazançlı çıktı. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Bezos, servetine servet kattı diyebiliriz. Amazon.com'daki hisselerinin çeyreğinden feragat etmesine rağmen, bir önceki rekorunu da tazeledi. Jeff Bezos corona virüs salgınından ne kadar gelir elde etti? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2020
16:59
Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
17:05
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