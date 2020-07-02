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bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı

Dünyanın en zengin insanı olan , corona virüs salgınında da kazançlı çıktı. 'un kurucusu ve CEO'su Bezos, servetine servet kattı diyebiliriz. Amazon.com'daki hisselerinin çeyreğinden feragat etmesine rağmen, bir önceki rekorunu da tazeledi. Jeff Bezos corona virüs salgınından ne kadar gelir elde etti? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 17:05
Jeff Bezos bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüs salgınının ekonomik açıdan en çok yaradığı isimlerin başında 'un sahibi geliyor.

Jeff Bezos bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı

Online alışveriş platformu 'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Covid-19 sürecinde servetine servet kattı.

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Jeff Bezos bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı

Bloomberg'in haberine göre, 2020'nin başından beri servetine 35 milyar dolar daha ekleyen Bezos'un net serveti 171.6 milyar dolara ulaştı.

Jeff Bezos bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı

Aynı habere göre, Bezos'un kişisel servetindeki bu artışın nedeni hisselerindeki artış. Zira şirket pandemi sürecinde satışlarını yüzde 25 artırarak piyasa değerini artırmayı başarmıştı.

Jeff Bezos bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı

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Jeff Bezos bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

Jeff Bezos bir önceki rekorunu tazeledi! Pandemi sürecinde servetine servet kattı

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

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