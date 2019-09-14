Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!
Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!
Kayıp Malezya uçağının gizemi yıllardır sürüyor. Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken kaybolan Malezya uçağı halen bulunamadı. 2014'te gerçekleşen olaydan sonra geniş çaplı aramalar yapıldı, ancak ne uçağa ne de herhangi bir kanıta ulaşılamadı. Dünya medyasının yakından takip ettiği olayla ilgili düzenlenen bir raporda, uçağın kaybolması akıl almaz olarak nitelendirildi.
Giriş Tarihi: 14.09.2019
12:48
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019
13:02