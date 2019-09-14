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Kayıp Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!

Kayıp uçağının gizemi yıllardır sürüyor. 'dan Pekin'e uçarken kaybolan Malezya uçağı halen bulunamadı. 2014'te gerçekleşen olaydan sonra geniş çaplı aramalar yapıldı, ancak ne uçağa ne de herhangi bir kanıta ulaşılamadı. Dünya medyasının yakından takip ettiği olayla ilgili düzenlenen bir raporda, uçağın kaybolması akıl almaz olarak nitelendirildi.

Giriş Tarihi: 14.09.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 13:02
Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!

Kayıp Uçağı gerçekleştirilen arama çalışmalarına karşın bir türlü ortaya çıkmadı. Bu durum komplo teorisyenleri tarafından da ele alındı. 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolan uçağın uzaylılar tarafından kaçırılmış veya gizli servis tarafından düşürülmüş olabileceğine dair ilginç iddialar ileri sürüldü. Şimdi ise MH 370 sefer sayılı Malezya Uçağı hakkında flaş bir iddia var. İşte konu hakkındaki detaylar...

Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!

-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

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Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!

227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!

Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.

Kayıp Malezya Uçağı hakkında bomba iddia! Saatlerce cesetlerle uçtu!

Avustralyalı yetkililere Kayıp Uçağı MH370'i arama çalışmalarında destek veren havacılık uzmanı Victor Iannello, MH370'in bulunduğuna inandığı yeni bir noktayı gösterdi.

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