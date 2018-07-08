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adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor

ve blogger aracılığıyla para kazanarak dünyayı gezenlerden birisi de . İşte "The Blonde Aboard" yani "Yurtdışındaki Sarışın" olarak bilnen Rich'in hikayesi...

Giriş Tarihi: 08.07.2018 23:20 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 23:29
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adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten Rich adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
'İşini bırakıp dünyayı dolaşma' trendine 2011'de dahil olan Kiersten, o yıl Los Angeles'taki işini bırakarak uzun bir tatile çıkmaya karar veriyor.
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adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten Rich adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Tatilini bitirmeme kararı veren Kiersten, şu anda oldukça tanınan bir seyahat yazarı.
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adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten Rich adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten yaklaşık 7 yıl önce aldığı bu radikal kararı şöyle açıklıyor: "Pek çok kişi gibi, iyi bir üniversiteye gitmem, iyi bir iş bulmam evlenmem ve mutlu mesut yaşamam öğütlenerek büyüdüm. Ancak gerçekten mutlu olmak için tüm bunları geride bıraktım"
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adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten Rich adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Tıpkı söylediği gibi oldukça iyi bir iş ve doyurucu bir maaşı elinin tersiyle iten Kiersten, yıllardır hem istediği hayatı yaşıyor hem de hobisiyle para kazanarak hayatını sürdürüyor.
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adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten Rich adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor

Kiersten, oldukça geniş bir okur kitlesi bulunan blog sitesinde aldığı reklamlar ve özellikle dergilere yazdığı yazılar ve verdiği röportajlar ile hatırı sayılır bir gelirin sahibi oluyor.

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adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten Rich adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor

NTV'nin haberine göre ve Twitter gibi sosyal mecraları oldukça etkin kullanan Kiersten'ı Instagram'dan takip edenlerin sayısı 500 bini geçmiş durumda.

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adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten Rich adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor
Kiersten, şimdiye kadar 54 ülke gezdi.
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