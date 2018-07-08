Kiersten Rich adlı blogger tek kuruş bile harcamadan dünyayı geziyor

Instagram ve blogger aracılığıyla para kazanarak dünyayı gezenlerden birisi de Kiersten Rich. İşte 'The Blonde Aboard' yani 'Yurtdışındaki Sarışın' olarak bilnen Rich'in hikayesi... 'İşini bırakıp dünyayı dolaşma' trendine 2011'de dahil olan Kiersten, o yıl Los Angeles'taki işini bırakarak uzun bir tatile çıkmaya karar veriyor. Tatilini bitirmeme kararı veren Kiersten, şu anda oldukça tanınan bir seyahat yazarı. Kiersten yaklaşık 7 yıl önce aldığı bu radikal kararı şöyle açıklıyor: 'Pek çok kişi gibi, iyi bir üniversiteye gitmem, iyi bir iş bulmam evlenmem ve mutlu mesut yaşamam öğütlenerek büyüdüm. Ancak gerçekten mutlu olmak için tüm bunları geride bıraktım' Tıpkı söylediği gibi oldukça iyi bir iş ve doyurucu bir maaşı elinin tersiyle iten Kiersten, yıllardır hem istediği hayatı yaşıyor hem de hobisiyle para kazanarak hayatını sürdürüyor. Kiersten, oldukça geniş bir okur kitlesi bulunan blog sitesinde aldığı reklamlar ve özellikle dergilere yazdığı yazılar ve verdiği röportajlar ile hatırı sayılır bir gelirin sahibi oluyor. NTV'nin haberine göre Instagram ve Twitter gibi sosyal mecraları oldukça etkin kullanan Kiersten'ı Instagram'dan takip edenlerin sayısı 500 bini geçmiş durumda. Kiersten, şimdiye kadar 54 ülke gezdi.