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süreliğine oldu!

Giriş Tarihi: 26.09.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 12:01
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süreliğine oldu!
Kısa süreliğine bedava oldu!

Telefonlara oldu; çok az zamanınız kaldı! Telefonlara geldi, bu sabahtan itibaren süreliğine bedava oldu!

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süreliğine oldu!
Kısa süreliğine bedava oldu!

Super Mario benzeri bir oynanışı olan bu oyunun, teması ise tamamen farklı. Bu 2D platform oyununda bir mağara adamı olarak amacımız, kaçırılan eşimizi kurtarmak. Oyuna 7 gün boyunca 9,99 TL yerine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

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süreliğine oldu!
Kısa süreliğine bedava oldu!

Bu oyun, kelime oyunlarıyla beynini çalıştırmayı sevenler için birebir. Normalde 15,99 TL'ye satılan oyuna 3 gün boyunca ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

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süreliğine oldu!
Kısa süreliğine bedava oldu!

İşte telefonlara indirebileceğiniz en popüler ücretsiz lar..

Snapseed

Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.

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süreliğine oldu!
Kısa süreliğine bedava oldu!

Boomerang

İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.

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süreliğine oldu!
Kısa süreliğine bedava oldu!

Snapchat

Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan .

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süreliğine oldu!
Kısa süreliğine bedava oldu!

Spotify

Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.

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