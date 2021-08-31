Kozmik kalbi delen kılıç şaşkına çevirdi! Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi

Fotoğrafı paylaşan Avrupa Uzay Ajansı ESA yetkilileri yaptığı açıklamada, "Herbig-Haro cisimleri aslında optik dalga boylarında çok fazla ışık yayar, ancak onları çevreleyen toz ve gaz görünür ışığın çoğunu emdiği için gözlemlenmesi zordur" dedi.