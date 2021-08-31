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Giriş Tarihi: 31.08.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:06

Kozmik kalbi delen kılıç şaşkına çevirdi! Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi

1990 yılında uzaya fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, insanlığın evrenin derinliklerinde olan gizemleri çözmesine ve neler olduğunu görmesine yardımcı oluyor. Hubble şimdi de nadir bir kozmik fenomen olan Herbig-Haro cismini görüntülemeyi başardı. Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından paylaşılan karede, sanki kozmik bir kalbi delip geçen mavi alevli bir kılıç var görünüyor.

Kozmik kalbi delen kılıç şaşkına çevirdi! Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi

Hubble ekip üyelerine göre söz konusu mavi alevli kılıç, IRAS 05491+0247 adında yeni doğmuş bir yıldızın, kutuplarından çıkan aşırı ısınmış iyonize gazdan oluşuyor. Kozmik kalp ise yıldızı çevreleyen artık toz ve gaz bulutunun kendisi.

Kozmik kalbi delen kılıç şaşkına çevirdi! Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi

Uzaya fırlayan gaz ve bulutun dramatik etkileşimi ise Herbig-Haro olarak alışılmadık görüntüyü oluşturuyor. Orion takımyıldızında bulunan Herbig-Haro cismine HH111 adı verildi. Dünya'dan yaklaşık 1300 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

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Kozmik kalbi delen kılıç şaşkına çevirdi! Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi

Fotoğrafı paylaşan Avrupa Uzay Ajansı ESA yetkilileri yaptığı açıklamada, "Herbig-Haro cisimleri aslında optik dalga boylarında çok fazla ışık yayar, ancak onları çevreleyen toz ve gaz görünür ışığın çoğunu emdiği için gözlemlenmesi zordur" dedi.

Kozmik kalbi delen kılıç şaşkına çevirdi! Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi

HH111 isimli Herbig-Haro cismi, Hubble Uzay Teleskobu'nun WFC3 kamerası (Geniş alan kamerası) görüntülendi. WFC3 hem görülebilen ışık dalgalarını hem de kızılötesini algılayabiliyor. Böyle görüntüleri yakalamak için özel olarak tasarlandı.

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