Giriş Tarihi: 31.08.2021 11:05Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:06
Kozmik kalbi delen kılıç şaşkına çevirdi! Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi
1990 yılında uzaya fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, insanlığın evrenin derinliklerinde olan gizemleri çözmesine ve neler olduğunu görmesine yardımcı oluyor. Hubble şimdi de nadir bir kozmik fenomen olan Herbig-Haro cismini görüntülemeyi başardı. Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından paylaşılan karede, sanki kozmik bir kalbi delip geçen mavi alevli bir kılıç var görünüyor.