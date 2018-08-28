Kripto para piyasa hacmi uçtu

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 357 milyon dolar olarak hesaplanırken, 119 milyar 336 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53'ünü oluşturdu. (NTV)

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