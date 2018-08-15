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Küçük çocuk seçim sistemini 10 dakika içinde ledi!

'de yaşayan 11 yaşındaki çocuk, ABD seçim sistemini yalnızca 10 dakika içerisinde lemeyi başardı.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 12:39
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Küçük çocuk seçim sistemini 10 dakika içinde ledi!
Küçük çocuk ABD seçim sistemini 10 dakika içinde hackledi!
Florida'da 11 yaşındaki bir çocuk, seçim sisteminin bulunduğu web sitesine 10 dakika içerisinde erişim sağladı ve oy bilgilerini değiştirdi.
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Küçük çocuk seçim sistemini 10 dakika içinde ledi!
Küçük çocuk ABD seçim sistemini 10 dakika içinde hackledi!
Geçtiğimiz günlerde DEFCON 26 organizasyonun yürüttüğü konferansta, 39 kişiden oluşan bir grup çocuk, seçim sistemine girip farklı değişikler yapmayı başardı.
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Küçük çocuk seçim sistemini 10 dakika içinde ledi!
Küçük çocuk ABD seçim sistemini 10 dakika içinde hackledi!
Konferansın amacı bu tür uygulamalarının ne kadar basit bir şekilde yapılabildiğini gözler önüne sermekti.
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Küçük çocuk seçim sistemini 10 dakika içinde ledi!
Küçük çocuk ABD seçim sistemini 10 dakika içinde hackledi!
“r00tz Asylum" adlı gençlere nasıl erişim sağlayacaklarını öğreten grubunun kurucularından olan Nico Sell, oluşturulan kopya sitelerin asıllarına çok benzer olduğunun altını çizdi.
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Küçük çocuk seçim sistemini 10 dakika içinde ledi!
Küçük çocuk ABD seçim sistemini 10 dakika içinde hackledi!

NTV'ye göre yaşanan bu olay, oy sisteminin ne kadar güvenliksiz olduğunu da gözler önüne serdi.

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