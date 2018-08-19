Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler

Yörüngedeki NASA astronotları uzaydan büyüleyici kuzey ışıklarını görüntülediler. Bakın kuzey ışkları uzaydan nasıl görünüyor... NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan, Kuzey Işıkları’nın uzaydan görünümünü yakalamayı başardı. İstasyonda bulunan Astronot Aleksander Gerst bu doğa harikasının fotoğrafladı. Kare NASA'nın sosyal medya hesaplarından milyonlarca kullanıcının beğenisine sunuldu. YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN 'FELAKET' PAYLAŞIMI Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Alexander Gerst, geçtiğimiz hafta 16 farklı bölgede yaşanan yangını uzaydan görüntülemişti. Alman astronot Alexander Gerst, Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri Twitter hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. 14 binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açmıştı. YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMI Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı 'günün fotoğrafı'nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı. (NTV) DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...