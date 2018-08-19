Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı. (NTV)

DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...