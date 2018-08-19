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Yörüngedeki NASA astronotları dan büyüleyici nı görüntülediler. Bakın kuzey ışkları uzaydan nasıl görünüyor...

Giriş Tarihi: 19.08.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 19.08.2018 18:46
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Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler
NASA, Uluslararası İstasyonu’ndan, ’nın uzaydan görünümünü yakalamayı başardı. İstasyonda bulunan Astronot Aleksander Gerst bu doğa harikasının fotoğrafladı. Kare NASA'nın sosyal medya hesaplarından milyonlarca kullanıcının beğenisine sunuldu.
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Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler
YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN "FELAKET" PAYLAŞIMI Uluslararası İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Alexander Gerst, geçtiğimiz hafta 16 farklı bölgede yaşanan yangını uzaydan görüntülemişti.
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Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler
Alman astronot Alexander Gerst, Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri Twitter hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. 14 binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açmıştı.
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Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler
YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMI Uluslararası İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler
NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler
Astronot Randy Bresnik, daha önce görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.
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Kuzey ışıklarını uzaydan görüntülediler

Amerikan Havacılık ve Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı. (NTV)

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