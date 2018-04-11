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ifade verdi, tarihi anlar yaşandı

Facebook CEO'su sonunda ABD senatosunda ifade verdi. Bu esnada tarihi anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 12:30
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ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Mark Zuckerberg ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği "Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve Veri Kullanımı ve Suistimali" adlı oturumuna basın yoğun ilgi gösterdi.
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ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Mark Zuckerberg ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Salonda bulunan bazı dinleyiciler, pankart açarak Facebook CEO’sunu protesto etti.
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ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Mark Zuckerberg ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Zuckerberg’in her zamankinin aksine gri tişört ve kot pantolon yerine takım elbise giydiği görüldü.
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ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Mark Zuckerberg ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Capitol Hill’deki oturumda konuşan , 44 senatör karşısında saatler süren ifadesinde sandalyede de zor anlar yaşadı.
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ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Mark Zuckerberg ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
1.71 metre boyundaki Zuckerberg, masanın arkasında kaybolmamak için altına yaklaşık 10 santimetrelik bir minder koymak zorunda kaldı.
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ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Mark Zuckerberg ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Zuckerberg’in minderli görüntüleri sosyal medyanın gündemine otururken; minderin genç milyardere ait olmadığı, Senato Yargı Komitesi’nin kısa boylu konuşmacılar için standart bir prosedürü olduğu ortaya çıktı.
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ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
Mark Zuckerberg ifade verdi, tarihi anlar yaşandı
'in yemin altında olmadığı ancak hukuki olarak gerçeği söylemek zorunda olduğu bildirildi.
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