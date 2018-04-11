Mark Zuckerberg ifade verdi, tarihi anlar yaşandı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg sonunda ABD senatosunda ifade verdi. Bu esnada tarihi anlar yaşandı. ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve Veri Kullanımı ve Suistimali adlı oturumuna basın yoğun ilgi gösterdi. Salonda bulunan bazı dinleyiciler, pankart açarak Facebook CEO’sunu protesto etti. Zuckerberg’in her zamankinin aksine gri tişört ve kot pantolon yerine takım elbise giydiği görüldü. Capitol Hill’deki oturumda konuşan Mark Zuckerberg, 44 senatör karşısında saatler süren ifadesinde sandalyede de zor anlar yaşadı. 1.71 metre boyundaki Zuckerberg, masanın arkasında kaybolmamak için altına yaklaşık 10 santimetrelik bir minder koymak zorunda kaldı. Zuckerberg’in minderli görüntüleri sosyal medyanın gündemine otururken; minderin genç milyardere ait olmadığı, Senato Yargı Komitesi’nin kısa boylu konuşmacılar için standart bir prosedürü olduğu ortaya çıktı. Mark Zuckerberg'in yemin altında olmadığı ancak hukuki olarak gerçeği söylemek zorunda olduğu bildirildi.