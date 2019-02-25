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X 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Barselona'da düzenlenen Kongresi kapsamında en yeni ürünlerini tanıtıyor. İşte neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip yeni Huawei X 2019 özellikleri!

Giriş Tarihi: 25.02.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 15:38
MateBook X Pro 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

MWC 2018 kapsamında resmiyet kazanan X tasarım açısından geçtiğimiz yıl Barselona'da lanse edilen MateBook X Pro ile oldukça benzerlik gösteriyor.

MateBook X Pro 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Mistik gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle karşımıza çıkan yeni nesil X 2019′da bizleri 13.9 inç boyutundaki ve 3000×2000 piksel çözünürlüğündeki 3K Ultra FullView dokunmatik bir ekran ile karşılıyor.

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MateBook X Pro 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Bunun yanı sıra yüzde 91'lik bir ekran gövde oranıyla dikkat çeken yeni nesil serinin önceki modelinde olduğu gibi, ince ve zarif tasarıma ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

MateBook X Pro 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Bu kısımda açıklanan bilgilere göre, yeni nesil bilgisayarın en ince noktası 4.9mm olarak açıklanırken, en kalın noktası ise 14.6mm olarak açıklandı.

MateBook X Pro 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Şık ve zarif tasarımının haricinde, donanım özellikleriyle de dikkat çeken yeni nesil bilgisayara ise gerekli olan gücü ise, 8. Nesil i7-8565U işlemcisinden aldığını görüyoruz.

MateBook X Pro 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Bununla birlikte, Nvidia GeForce MX250 ekran kartına da ev sahipliği yapan yeni nesil dizüstü bilgisayarda, dörtlü hoparlöre de yer veriliyor.

MateBook X Pro 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Dörtlü hoparlör sistemiyle oldukça kaliteli bir ses deneyimini kullanıcılara sunan yeni X modelinin bir diğer öne çıkan özelliği ise, ile telefondan veri aktarımı olanak sağlayan 3.0 olarak gösteriliyor.

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