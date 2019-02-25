MateBook X Pro 2019 tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında Huawei en yeni ürünlerini tanıtıyor. İşte neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip yeni Huawei MateBook X Pro 2019 özellikleri! MWC 2018 kapsamında resmiyet kazanan Huawei MateBook X Pro tasarım açısından geçtiğimiz yıl Barselona'da lanse edilen MateBook X Pro ile oldukça benzerlik gösteriyor. Mistik gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle karşımıza çıkan yeni nesil MateBook X Pro 2019′da bizleri 13.9 inç boyutundaki ve 3000×2000 piksel çözünürlüğündeki 3K Ultra FullView dokunmatik bir ekran ile karşılıyor. Bunun yanı sıra yüzde 91'lik bir ekran gövde oranıyla dikkat çeken yeni nesil dizüstü bilgisayar serinin önceki modelinde olduğu gibi, ince ve zarif tasarıma ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kısımda açıklanan bilgilere göre, yeni nesil bilgisayarın en ince noktası 4.9mm olarak açıklanırken, en kalın noktası ise 14.6mm olarak açıklandı. Şık ve zarif tasarımının haricinde, donanım özellikleriyle de dikkat çeken yeni nesil bilgisayara ise gerekli olan gücü ise, 8. Nesil Intel Core i7-8565U işlemcisinden aldığını görüyoruz. Bununla birlikte, Nvidia GeForce MX250 ekran kartına da ev sahipliği yapan yeni nesil dizüstü bilgisayarda, dörtlü hoparlöre de yer veriliyor. Dörtlü hoparlör sistemiyle oldukça kaliteli bir ses deneyimini kullanıcılara sunan yeni Huawei MateBook X Pro modelinin bir diğer öne çıkan özelliği ise, NFC ile telefondan veri aktarımı olanak sağlayan Huawei Share 3.0 olarak gösteriliyor.