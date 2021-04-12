Milli Uzay Programıyla uzay ve uydu çalışmaları hızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'nın ardından uzay ve uydu çalışmalarına hız verildi.

AA muhabirinin, Uzaylı İnsan Yolculuğu Uluslararası Günü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk iletişim uydusu denemesi olan TÜRKSAT 1A, 24 Ocak 1994'te uzaya fırlatıldı ancak fırlatıcı rokette meydana gelen bir arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü. Uydu teknolojilerine yatırımlarına devam eden Türkiye, 10 Ağustos 1994'te TÜRKSAT 1B ile uzayda yerini aldı.

Son olarak TÜRKSAT 5A uydusu, bu yıl 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A'nın, mayısın ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşması ve haziranda hizmete alınması planlanıyor.