Milyonlarca insan onu kullanıyor! Ama o sembolün anlamı...

Teknoloji devi firmaların logolarının hemen hepsi arkasında bir hikaye barındırıyor. Bakalım her gün kullandığınız cihazların geliştiricisi markaların logolarının o anlamlarını biliyor musunuz? Milyonlarca bilgisayarda buluna bu tuşun aslında çok basit bir anlamı var. Bu açma-kapatma düğmesi, tüm kodların oluştuğu ikili sayı sistemindeki 1 ve 0 sayılarından oluşuyor. Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz? İlk olarak 1996'da ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi haline gelen USB, İngilizce 'Universal Serial Bus'ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise üçe yola ayrılan bir hat. Her bir hattın ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare. USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor. Cep telefonlarında sıklıkla kullanılan Bluetooth özelliği, kablosuz bağlantıda standart uygulama haline gelmiş durumda. Sembolün kökleri ise Vikinglere dayanıyor. Ağırlık sembolü olarak ortaya çıkan bir diğer sembol de elektronik postaların vazgeçilmezi '@' işareti. İlk olarak 16. yüzyılda İspanya'da bir ağırlık ölçü birimi olan Arroba'nın kısaltması olarak kullanıma giren sembolü, o dönemden kalma ticari yazışma ve tüccar kayıtlarında görmek mümkün. Sembol daha sonra yer bildirimi olarak görev görmeye başlamış. Elektronik postalarda da '@' sembolü adresin bulunduğu servis sağlayıcıya işaret ediyor. Google, bundan 3 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor. Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var. Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün. LG: Markanın logosu tam 3 farklı anlam taşıyor: LG harfleri, gülen yüz ve açma/kapama tuşu gibi görünen bir sembol. Ve bu elementler bir Pac Man logosu olarak da tekrar düzenlenebiliyor.