Muhteşem festival TEKNOFEST böyle geçti!

'Ayakları Yere Basmayan İlk Festival' sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, dün son erdi. Festivale 550 bin kişinin katıldığı belirtildi. Peki bu muhteşem festivalde neler yaşandı? İşte gün gün organizasyonlar ve gösterilerle TEKNOFEST! İLK GÜNDEN İTİBAREN HER YAŞTAN ZİYARETÇİ KATILDI! İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlayan festival, sabah saatlerinden itibaren ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı. Yaklaşık 80 bin ziyaretçinin ön başvuru yaptığı festival alanı öğle saatlerinden önce doldu. Giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşurken, festival alanında her yaştan ziyaretçinin varlığı dikkati çekti. TÜM HAVA ARAÇLARI BİR ARADA! Askeri ve sivil hava araçları festival alanına çekilirken, ziyaretçiler, oluşturulan alanlarda ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterini yakından görme fırsatı buldu. Katılımcılar, hava araçlarının içine girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. TÜRK YILDIZLARINDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ Resmi açılış öncesi Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakika süren gösteri gerçekleştirdi. Gösteriyi heyecanla izleyen ziyaretçiler, Türk Yıldızları'nın performansını cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.