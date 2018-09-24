Muhteşem festival TEKNOFEST böyle geçti!

"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, dün son erdi. Festivale 550 bin kişinin katıldığı belirtildi. Peki bu muhteşem festivalde neler yaşandı? İşte gün gün organizasyonlar ve gösterilerle TEKNOFEST!