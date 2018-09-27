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8110 efsanesi geri dönüyor! İşte fiyatı...

'nın efsane telefonlarından olan Nokia 8110 yenilenmiş olarak geri dönüyor. İşte Nokia 8110'un fiyatı!

Giriş Tarihi: 27.09.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 22:33
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8110 efsanesi geri dönüyor! İşte fiyatı...
Nokia 8110 efsanesi geri dönüyor! İşte Türkiye fiyatı...
Usta aktör Keanu Reeves’in canlandırdığı Neo karakterinin The Matrix filminde kullandığı telefon geri döndü. 'nın 'muz telefon' lakaplı 8110 4G'nin fiyatı belli oldu. Avrupa'da 109 euro fiyat etiketine sahip olan Ürünün Türkiye satış fiyatı ise 789 TL olarak belirlenmiş durumda.
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8110 efsanesi geri dönüyor! İşte fiyatı...
Nokia 8110 efsanesi geri dönüyor! İşte Türkiye fiyatı...
Peki 8110'un özellikleri neler? İşte Nokia 8110'un dikkat çeken özellikleri...
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8110 efsanesi geri dönüyor! İşte fiyatı...
Nokia 8110 efsanesi geri dönüyor! İşte Türkiye fiyatı...
2.4 inç büyüklüğünde, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde QVGA ekran
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8110 efsanesi geri dönüyor! İşte fiyatı...
Nokia 8110 efsanesi geri dönüyor! İşte Türkiye fiyatı...
2 MP arka kameraya ev sahipliği yapan modelde ön kamera bulunmuyor
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8110 efsanesi geri dönüyor! İşte fiyatı...
Nokia 8110 efsanesi geri dönüyor! İşte Türkiye fiyatı...
8110 4G’de Facebook, Twitter, Google Haritalar ve Google Assistan'a yer verildi.
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8110 efsanesi geri dönüyor! İşte fiyatı...
Nokia 8110 efsanesi geri dönüyor! İşte Türkiye fiyatı...
Cihazda 'nın efsane oyunu Snake (yılan) da bulunuyor.
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8110 efsanesi geri dönüyor! İşte fiyatı...
Nokia 8110 efsanesi geri dönüyor! İşte Türkiye fiyatı...
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