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Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ölmeden iki hafta önce yaptığı ve bilim dünyasına önemli bir katkı olarak görülen bilimsel bir çalışma olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 18.03.2018 21:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 21:39
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Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz fizikçi 'in ölmeden iki hafta önce yaptığı ve bilim dünyasına önemli bir katkı olarak görülen bilimsel bir çalışma olduğunu yazdı.
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Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Ölüm döşeğinde yazdığı bilimsel çalışmada Hawking'in diğer gezegenlerde hayatın nasıl keşfedebileceği konusu üzerinde durduğu öğrenildi.
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Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Hawking'in Thomas Hertog ile ortak yazdığı 'A Smooth Exit from Eternal Inflation' başlıklı araştırmada, uzay gemisi kullanılarak diğer gezegenlerdeki hayatların keşfedilebileceği fikri yer alıyor.
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Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Hawking, yazdığı araştırmada, 'Yıldızların enerjilerini kaybetmeleri durumunda dünya karanlığa gömülecek' ifadesini kullanmış.
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Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek

Hawking, araştırmasında Bing Bang patlamasında Dünya'ya benzer şekilde oluşan ve uzayın boşluklarında bulunan diğer gezegenlerin varlığına atıf yapan 'multiverse' kavramını kullandı.

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Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek

Hawking'in ölüm döşeğinde yazdığı çalışma, uzay gemisinin diğer gezegenleri bulmak için nasıl kullanılabileceği fikri tartışılıyor.

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Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek
İngiliz Daily Mail gazetesi, "Hawking eğer buna ilişkin hayatta bulunduğu dönem içinde bir kanıt sunmuş olsaydı, hiç kazanmadığı Nobel ödülleri için aday gösterilebilirdi" ifadesini kullandı.
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