Ölmeden hemen önce yazmıştı: Dünya karanlığa gömülecek

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ölmeden iki hafta önce yaptığı ve bilim dünyasına önemli bir katkı olarak görülen bilimsel bir çalışma olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 18.03.2018 21:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 21:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





