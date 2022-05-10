Parkinson tedavisinde yeni yöntem...

Bristol'deki Southmead Hastanesi, Parkinson'un neden olduğu beyin hücresi kalıplarını engellemek ve tersine çevirmek için küçük derin beyin stimülasyonu (DBS) cihazlarını kullanan bir deneme gerçekleştirdi. Gelecek yıl sona erecek olan deneme için yirmi beş hasta seçildi ve denemenin bir parçası olarak tedaviyi ilk alan Tony Howells oldu. Howells, 2019'da ameliyat oldu ve BBC'ye dönüşüm hakkında konuştu ve ameliyattan önce arabasız 180 metre yürüyemediğini söyledi. '12 ay sonra olan operasyondan sonra tekrar Boxing Day'e gittim ve 2,5 mil (4km) gittik ve daha da ileri gidebilirdik' dedi. A British hospital has tested a tiny brain implant that reverses the symptoms of Parkinson's disease. Howells operasyonu 'harika' olarak nitelendirdi. Beynin bazı bölümlerinin zamanla hasar gördüğünü ve vücut bölümlerinin istem dışı sallanmasına, yavaş hareket etmesine ve kasların sertleşmesine neden olan Parkinson hastalığının henüz tedavisi yok. Vakaların çoğu 50 yaşın üzerindeki kişilerde ortaya çıkarken, vakaların yaklaşık yüzde 5'i semptomları ilk olarak 40 yaşın altındayken deneyimliyor. DBS ameliyatı şu anda, derinin altından beyne giden tellere bağlı göğüs veya mideye implante edilen büyük bir pili içeriyor. Kafatasına elektriksel darbelerle implante edilen bu sistemde küçük bir pil sistemi kullanılıyor. Operasyon ayrıca sadece üç saatte gerçekleştirildiği için geleneksel yöntemin yarışı kadar sürede tamamlanıyor. Bay Howells şöyle devam etti: 'Parkinson'ın ne kadar sinir bozucu bir hastalık olduğunu başınıza gelene kadar anlayamazsınız. Sadece ayakkabı bağcıklarını bağlamak bile büyük bir operasyondur... günlük yaşamınızı hiç bitmeyecek şekilde etkiliyor.' Nörolog Dr. Alan Whorne, bu tür bir ameliyatın çok daha genç bir hasta için daha uygun olacağını ifade etti. Better Health Channel'a göre, 80.000 Avustralyalı şu anda Parkinson hastalığı ile yaşıyor ve yaklaşık 1000'de dördü hastalıktan doğrudan etkileniyor. Birleşik Krallık'ta hastalıktan etkilenen yaklaşık 140.000 kişi var ve Dr Whorne yaklaşık 14.000 kişinin bu cihazdan yararlanabileceğine inanıyor. Türkiye'de ise yaklaşık 110.000 Parkinson hastası var. Ancak nüfusun yaşlanmasıyla birlikte Türkiye'deki hasta sayısının 20 yıl sonra 2 kat artacağı düşünülüyor.