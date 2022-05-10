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Giriş Tarihi: 10.05.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 14:10

Parkinson tedavisinde yeni yöntem...

Birleşik Krallık'taki bir hastane, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan yeni bir yöntemle doktorların hastalıktaki semptomları tersine çevirebildiğini keşfetti.

Parkinson tedavisinde yeni yöntem...

Bristol'deki Southmead Hastanesi, Parkinson'un neden olduğu beyin hücresi kalıplarını engellemek ve tersine çevirmek için küçük derin beyin stimülasyonu (DBS) cihazlarını kullanan bir deneme gerçekleştirdi.

Parkinson tedavisinde yeni yöntem...

Gelecek yıl sona erecek olan deneme için yirmi beş hasta seçildi ve denemenin bir parçası olarak tedaviyi ilk alan Tony Howells oldu.

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Parkinson tedavisinde yeni yöntem...

Howells, 2019'da ameliyat oldu ve BBC'ye dönüşüm hakkında konuştu ve ameliyattan önce arabasız 180 metre yürüyemediğini söyledi.

Parkinson tedavisinde yeni yöntem...

"12 ay sonra olan operasyondan sonra tekrar Boxing Day'e gittim ve 2,5 mil (4km) gittik ve daha da ileri gidebilirdik" dedi.

Parkinson tedavisinde yeni yöntem...

Howells operasyonu 'harika' olarak nitelendirdi.

Beynin bazı bölümlerinin zamanla hasar gördüğünü ve vücut bölümlerinin istem dışı sallanmasına, yavaş hareket etmesine ve kasların sertleşmesine neden olan Parkinson hastalığının henüz tedavisi yok.

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