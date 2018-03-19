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3 sahiplerine ödeme yapılacak!

, yıllanmış oyun konsolu 3'ün kullanıcıları için sürpriz bir açıklama yaptı. Firma kullanıcılara ödeme yapacağını söyledi. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 19.03.2018 18:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 18:15
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3 sahiplerine ödeme yapılacak!
PlayStation 3 sahiplerine ödeme yapılacak!
3 kullanıcılarına 65 dolarlık ödeme yapacağını açıkladı.
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3 sahiplerine ödeme yapılacak!
PlayStation 3 sahiplerine ödeme yapılacak!
Japonya merkezli teknoloji devi 'nin popüler oyun konsolu 3'ü satın alanlardansanız Sony'den sizi sevindirecek bir haber geldi.
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3 sahiplerine ödeme yapılacak!
PlayStation 3 sahiplerine ödeme yapılacak!
, 3 kullanıcılarına 65 dolarlık ödeme yapacağını açıkladı.
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3 sahiplerine ödeme yapılacak!
PlayStation 3 sahiplerine ödeme yapılacak!
, 2006 yılın tanıttığı ilk nesil 3 modeli için yaptığı tanıtımda, bu modelin aynı zamanda bir bilgisayar olduğunu ve Linux yüklenebileceğini belirtmişti.
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3 sahiplerine ödeme yapılacak!
PlayStation 3 sahiplerine ödeme yapılacak!
Ancak saha sonra şirket, güvenlik problemleri yarattığı gerekçesiyle yaptığı yazılım güncellemeyle birlikte bu özelliği kapatmıştı.
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3 sahiplerine ödeme yapılacak!
PlayStation 3 sahiplerine ödeme yapılacak!
Bu yüzden dava edilen , haksız bulundu ve kullanıcılarına 65 dolar ödeme yapması kararına varıldı.
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3 sahiplerine ödeme yapılacak!
PlayStation 3 sahiplerine ödeme yapılacak!
Söz konusu karar kapsamında 1 Kasım 2006 ile 1 Nisan 2010 arasında ABD’den satın alınmış 3‘ler için geri ödeme seçeneği mevcut.
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