PlayStation 3 sahiplerine ödeme yapılacak!

Sony, yıllanmış oyun konsolu PlayStation 3'ün kullanıcıları için sürpriz bir açıklama yaptı. Firma kullanıcılara ödeme yapacağını söyledi. İşte detaylar. Sony PlayStation 3 kullanıcılarına 65 dolarlık ödeme yapacağını açıkladı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3'ü satın alanlardansanız Sony'den sizi sevindirecek bir haber geldi. Sony, PlayStation 3 kullanıcılarına 65 dolarlık ödeme yapacağını açıkladı. Sony, 2006 yılın tanıttığı ilk nesil PlayStation 3 modeli için yaptığı tanıtımda, bu modelin aynı zamanda bir bilgisayar olduğunu ve Linux yüklenebileceğini belirtmişti. Ancak saha sonra şirket, güvenlik problemleri yarattığı gerekçesiyle yaptığı yazılım güncellemeyle birlikte bu özelliği kapatmıştı. Bu yüzden dava edilen Sony, haksız bulundu ve kullanıcılarına 65 dolar ödeme yapması kararına varıldı. Söz konusu karar kapsamında 1 Kasım 2006 ile 1 Nisan 2010 arasında ABD’den satın alınmış Playstation 3‘ler için geri ödeme seçeneği mevcut.