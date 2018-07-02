Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)

Etiyopya'ya ziyarette bulunan ünlü , havalimanında bazı parçalarının kaybolmasından dolayı Başbakanla katılması planlanan yemeğe katılamadı.

Giriş Tarihi: 02.07.2018 22:13 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 22:17
  • 1
  • 6
'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
Robot Sophia'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
Vatandaşlık alan ilk olan , 3 günlük bir ziyaret için Etiyopya'ya giderken Frankfurt Havalimanı'nda bazı parçalarının kaybolması nedeniyle Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeğine katılamadı.
  • 2
  • 6
'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
Robot Sophia'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
2016'da vatandaşlık alarak tarihe geçen 'nın Ulusal Müze'de vereceği konferans da iptal edildi. Robot bu konferansta Etiyopya'nın resmi dili Amharca konuşacaktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 6
'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
Robot Sophia'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
BBC'de yer alan habere göre, parçalarının bulunduğu bavulun kaybolmasına rağmen un başkent Addis Ababa'ya geldiği ve Uluslararası MCIT Fuarı'na katılmasının planlandığı belirtiliyor.
  • 4
  • 6
'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
Robot Sophia'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
ABD'li oyuncu Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan, yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan , İngilizce dışında şimdilik sadece Amharca konuşabiliyor.
  • 5
  • 6
'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
Robot Sophia'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
Suudi Arabistan, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte 'ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu.
  • 6
  • 6
'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)
Robot Sophia'nın parçaları kayboldu! (Başbakanla yemeğe katılamadı)

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası dünyanın vatandaşlık verilen ilk u ünvanını almıştı. (NTV)

DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...

BİZE ULAŞIN