Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!
Giriş Tarihi: 07.10.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 10:42

Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!

Son günlerde siber saldırılar ve sızıntı veriler gündeme damga vurdu. Twitch'in kaynak kodları ve yayıncı gelirlerine ait verilerin ele geçirilmesi, 1.5 milyar Facebook kullanıcı bilgisinin sızdırılması iddiaları gündeme damga vurdu. Bunlar konuşulurken Android telefon ve tablet kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Flubot isimli zararlı yazılım yeniden ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor. İşte detaylar...

Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!

Yeni Zelanda'nın Cert NZ ekibi (Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi), şifre çalma yetenekleriyle bilinen kötü şöhretli Flubot'un bulaşması ve yayılması konusunda acil koduyla bir uyarı yayınladı.

Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!

Siber güvenlik uzmanları yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının Flubot'u bulaştırmak için kullanıcılara sahte bir güvenlik güncellemesi uyarısı gösterdiklerini belirtti. Sözde uyarıda, "Cihazınıza Flubot bulaştığı anlaşıldı. Banka bilgilerinizi ve şifrelerinizi çalabilir. Flubot'un cihazınızdan temizlenmesi için bu güvenlik güncellemesini yüklemeniz gerekiyor" yazıyor. Ancak sahte güvenlik güncellemesiyle birlikte gerçekten de Flubot cihaza bulaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!

FluBot, kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendirerek de bulaşıyor. Bunu ise genel olarak kargo firmasından gelen bir mesaj şeklinde gerçekleştiriyor. Kullanıcı kendisine kargonun geldiğini sanıp, bağlantıya tıklıyor. Bağlantıda ise kargo takibi yapılmasını izlemeye yönelik sahte bir uygulama var. Kullanıcı bu uygulamayı yüklediğinde virüs bulaşmış oluyor.

Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!

Flubot ilk olarak 2020 sonlarında İspanya'da ortaya çıktı ve kısa süre içinde başka ülkelere de yayıldı. Zararlı yazılım banka bilgileri, şifreler, isim, soyisim, adres vb... değerli bilgileri çalmayı amaçlıyor.

Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!

Uzmanlar yaptığı açıklamada, Flubot'un her yeni sürümle birlikte daha da geliştiğini ve insanları kandırmak için farklı hizmetlerin ve servislerin isimlerini kullandığını vurguladı. Araştırmacılar, "Kullanıcıların gelen kısa mesajlara dikkat etmesi gerekiyor. Eğer şüpheli gördükleri ve bağlantı içeren bir mesaj varsa, bağlantıya tıklamamalarını tavsiye ediyoruz. FluBot veya benzer zararlı yazılımlardan uzak durmak için yalnızca uygulama mağazalarından resmi uygulamaları indirip kullanın" dedi.

SON DAKİKA