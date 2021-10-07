Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!

Uzmanlar yaptığı açıklamada, Flubot'un her yeni sürümle birlikte daha da geliştiğini ve insanları kandırmak için farklı hizmetlerin ve servislerin isimlerini kullandığını vurguladı. Araştırmacılar, "Kullanıcıların gelen kısa mesajlara dikkat etmesi gerekiyor. Eğer şüpheli gördükleri ve bağlantı içeren bir mesaj varsa, bağlantıya tıklamamalarını tavsiye ediyoruz. FluBot veya benzer zararlı yazılımlardan uzak durmak için yalnızca uygulama mağazalarından resmi uygulamaları indirip kullanın" dedi.