Giriş Tarihi: 07.10.2021 10:40Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 10:42
Sahte güvenlik güncellemesi olarak telefonlara bulaşıyor! Android kullanıcılarını tehdit ediyor!
Son günlerde siber saldırılar ve sızıntı veriler gündeme damga vurdu. Twitch'in kaynak kodları ve yayıncı gelirlerine ait verilerin ele geçirilmesi, 1.5 milyar Facebook kullanıcı bilgisinin sızdırılması iddiaları gündeme damga vurdu. Bunlar konuşulurken Android telefon ve tablet kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Flubot isimli zararlı yazılım yeniden ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor. İşte detaylar...