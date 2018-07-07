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'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi

Uzak geçmişte Samanyolu'na çarpan sosise benzer bir galaksinin, gök adanın şeklini değiştirmiş olabileceği ortaya çıktı.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 07.07.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 16:16
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'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Uzak geçmişte 'na çarpan sosise benzer bir galaksinin, gök adanın şeklini değiştirmiş olabileceği bildirildi. Space.com'un haberine göre, gök bilimcilerin Avrupa Ajansına ait Gaia uydusunun verilerini kullanarak yaptığı araştırmada, 8 ile 10 milyar yıl önce Samanyolu ile sosise benzer cüce bir galaksinin çarpıştığı keşfedildi.
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'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
"Gaia Sosisi" adı verilen cüce galaksinin ile masalsı çarpışmasının, Dünya'nın içinde bulunduğu gök adanın merkezindeki şişkinliğe ve dıştaki yıldız halesine şeklini verdiği düşünülüyor.
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'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesinde görevli Vasily Belokurov, çarpışmanın, cüce galaksiyi paramparça ettiği değerlendirmesinde bulunurken, bilim insnlarının çarpışmanın sonuçlarını araştırmayı sürdürdüğü belirtildi.
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'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Keşifle ilgili ayrıntılar, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" ve "The Astrophysical Journal Letters" dergilerinde yayımlandı.
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'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
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'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
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'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
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