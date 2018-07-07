Samanyolu'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Uzak geçmişte Samanyolu'na çarpan sosise benzer bir galaksinin, gök adanın şeklini değiştirmiş olabileceği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.07.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 16:16
Samanyolu
'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu
'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu
'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu
'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu
'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu
'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi
Samanyolu
'na şeklini veren sosise benzer cüce galaksi keşfedildi