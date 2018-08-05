Samsun'da 3 bin yıllık fındık keşfedildi

Vezirköprü'nün tarihi ve kültürel açıdan birçok değere sahip olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Kazılar neticesinde medeniyetler tarihi ortaya çıkacak. Anadolu'da değişik medeniyetler yaşamış. Burada da değişik medeniyetler yaşamış, onun ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmanın yapılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin ortaya çıkması tarihe ışık tutacak. Burada kanyon çok önemli bir cazibe merkezi oldu. Burası tamamlandığında birçok insanı Samsun'a çekmiş olacağız" ifadelerini kullandı.