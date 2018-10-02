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Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!

Teknoloji şirketleri birbirleriyle uğraşmaya devam ediyor. Son olarak , ilginç bir hamleyle Appel adıyla kendisinden daha önce de söz ettiren köyde kendi telefonlarını ücretsiz dağıttı.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 02:23 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 02:25
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Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Samsung Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Akıllı telefon pazarında Apple'ın en büyük rakibi olan Güney Kore merkezli teknoloji devi reklam için ilginç bir yöntem seçti.
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Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Samsung Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Yeni iPhone'lar için kuyruğa girenlere "Buna ihtiyacınız olacak" yazılı powerbank'ler dağıtan Huawei'nin ardından, Apple'a karşı bir hamle de 'dan geldi.
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Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Samsung Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
, Hollanda'daki Appel adlı köyde 50 adet Galaxy S9'u bedava dağıttı.
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Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Samsung Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Telefonları dağıtırken aynı zamanda videoya alan , köy sakinlerinin bu jeste vermiş olduğu tepkileri ve düşüncelerini Samsung Hollanda YouTube hesabı üzerinden paylaştı.
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Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Samsung Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Apple'ın bu reklama herhangi bir tepki verip vermeyeceği ise merak konusu.
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Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Samsung Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!

HUAWEİ DE POWERBANK DAĞITMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Singapur'da Apple'ın yeni duyurduğu iPhone XS model telefonu almak isteyenlere sıranın kendisine gelmesini bekledikleri sırada Çinli teknoloji devi Huawei tarafından gönderilen bir ekip kendilerine powerbank dağıtılmıştı
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Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!
Samsung Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!

Huawei, iPhone satın almak isteyen ve kuyrukta bekleyenlere, üzerinde "Bu powerbank'e ihtiyacınız olacak!" mesajı yazılı olan powerbank hediye etmişti.

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