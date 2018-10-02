Samsung Appel köyünde ücretsiz telefon dağıttı!

Teknoloji şirketleri birbirleriyle uğraşmaya devam ediyor. Son olarak Samsung, ilginç bir hamleyle Appel adıyla kendisinden daha önce de söz ettiren köyde kendi telefonlarını ücretsiz dağıttı. Akıllı telefon pazarında Apple'ın en büyük rakibi olan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung reklam için ilginç bir yöntem seçti. Yeni iPhone'lar için kuyruğa girenlere 'Buna ihtiyacınız olacak' yazılı powerbank'ler dağıtan Huawei'nin ardından, Apple'a karşı bir hamle de Samsung'dan geldi. Samsung, Hollanda'daki Appel adlı köyde 50 adet Galaxy S9'u bedava dağıttı. Telefonları dağıtırken aynı zamanda videoya alan Samsung, köy sakinlerinin bu jeste vermiş olduğu tepkileri ve düşüncelerini Samsung Hollanda YouTube hesabı üzerinden paylaştı. Apple'ın bu reklama herhangi bir tepki verip vermeyeceği ise merak konusu. HUAWEİ DE POWERBANK DAĞITMIŞTI Geçtiğimiz haftalarda Singapur'da Apple'ın yeni duyurduğu iPhone XS model telefonu almak isteyenlere sıranın kendisine gelmesini bekledikleri sırada Çinli teknoloji devi Huawei tarafından gönderilen bir ekip kendilerine powerbank dağıtılmıştı Huawei, iPhone satın almak isteyen ve kuyrukta bekleyenlere, üzerinde 'Bu powerbank'e ihtiyacınız olacak!' mesajı yazılı olan powerbank hediye etmişti.