Galaxy Z Flip 3'ün dış kısmındaki yardımcı ekranın boyutu daha büyük hale geldi. Serinin ilk kapaklı modelinde 1.1 inç olan dış ekran 1.9 inçe (512x260) çıkarılmış. Yeni widget'ları, Always On Display'i (Her Zaman Açık Ekran) ve kayan mesajları destekliyor. Cihazın tasarımındaki bir diğer önemli değişiklik, akıllı telefonun ikiye katlanmasını sağlayan güncellenmiş menteşe oldu. Ekranın konumunu herhangi bir açıda sabitliyor ve temizleme mekanizması, yapının içine toz ve mikropartiküllerin girmesini önlüyor.