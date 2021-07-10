Giriş Tarihi: 10.07.2021 09:20Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 09:22
Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor
Söylenenlere göre Samsung, yeni Galaxy Unpacked için hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan sözde bir görsele göre Galaxy Unpacked 11 Ağustos'ta gerçekleşecek. Z Fold 3, Z Flip 3, Buds 2 ve Watch 4 tanıtılacak. Tabii ki kesin bir açıklama yok. Diğer yandan Samsung'un cihazlarına getirmek istediği bir özellik ortaya çıktı. XDA Developers ekibi kod satırında yaptığı inceleme sonucu birçok kullanıcının beklediği özelliğin yolda olduğunu keşfetti. İşte detaylar...