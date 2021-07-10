Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor

Kendi ekosistemini oluşturmak için çalışmalara devam eden Samsung ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. XDA Developers ekibi Google Mesajlar RCS özelliğinin tüm Samsung cihazlarda kullanılabilir hale getirildiğini tespit etti. Yazılımların kaynak kodlarını inceleyerek yeni özellikler ile ilgili ipuçları paylaşan XDA Developers, Google tarafından geliştirilen Mesajlar RCS'de yeni bir ipucu yakaladı.