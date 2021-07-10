Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor
Giriş Tarihi: 10.07.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 09:22

Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor

Söylenenlere göre Samsung, yeni Galaxy Unpacked için hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan sözde bir görsele göre Galaxy Unpacked 11 Ağustos'ta gerçekleşecek. Z Fold 3, Z Flip 3, Buds 2 ve Watch 4 tanıtılacak. Tabii ki kesin bir açıklama yok. Diğer yandan Samsung'un cihazlarına getirmek istediği bir özellik ortaya çıktı. XDA Developers ekibi kod satırında yaptığı inceleme sonucu birçok kullanıcının beklediği özelliğin yolda olduğunu keşfetti. İşte detaylar...

Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor

Samsung'la ilgili haberler arka arkaya geldi. Galaxy Unpacked etkinliği hakkındaki iddialar, Samsung'un sızıntıların önüne geçmek için attığı yeni adımlar derken şimdi de Koreli devin cihazlarına gelecek özellik ortaya çıktı.

Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor

Kendi ekosistemini oluşturmak için çalışmalara devam eden Samsung ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. XDA Developers ekibi Google Mesajlar RCS özelliğinin tüm Samsung cihazlarda kullanılabilir hale getirildiğini tespit etti. Yazılımların kaynak kodlarını inceleyerek yeni özellikler ile ilgili ipuçları paylaşan XDA Developers, Google tarafından geliştirilen Mesajlar RCS'de yeni bir ipucu yakaladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor

Google Mesajlar kod satırında keşfedilen ipucu Samsung tablet ve akıllı saatler ile mesajlara cevap verilebileceğini gösteriyor. Yeni özellik sayesinde Samsung kullanıcıları akıllı telefonlarına ihtiyaç duymadan Mesajlar RCS özelliğini kullanabilecek. Üçüncü taraf uygulamalar için Mesajlar RCS API desteği veren şirket, yeni özelliğini ilk olarak Samsung cihazlarda test edecek.

Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor

Varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Google Mesajları kullanan Samsung, geçtiğimiz yıllarda SMS için kendi One UI uygulamasını geliştiriyordu.

Samsung kullanıcıları bu özelliği bekliyordu! Sonunda geliyor

Kod satılarında keşfedilen metinlerde "Android Messages API kullanarak SMS/MMS/RCS mesajları gönderme izni" ve "Bu izinle, uygulamanın Android Mesajlarını kullanarak SMS/MMS/RCS göndermesine izin verilecektir. Herhangi bir ekstra onay ile mesaj gönderme erişimine sahip olacaktır." ifadeleri yer alıyor. Yeni özelliğin ne zaman aktif edileceği henüz bilinmiyor.

(Shiftdelete)

SON DAKİKA