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telefon sahiplerine hayati uyarı

marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başlıyor!

Giriş Tarihi: 17.01.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 08:26
Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

telefon sahipleri için bugün yeni dönem başladı. Telefonunuzu baştan sona değiştirecek Android Pie güncellemesi bakın hangi telefon modellerine geliyor? Sizin telefonunuz listede var mı? Hemen kontrol edin...

Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

telefon sahipleri için bugün yeni dönem başladı. Telefonunuzu baştan sona değiştirecek Android Pie güncellemesi bakın hangi telefon modellerine geliyor? Sizin telefonunuz listede var mı? Hemen kontrol edin...

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Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

Galaxy S9 (Bu sabah güncelleme geldi, hemen indirin)

Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

Galaxy S9 Plus (Bu sabah güncelleme geldi, hemen indirin)

Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

Galaxy S8 Plus

Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

Galaxy Note 9 (1 Şubat'ta yayınlanacak)

Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

Önümüzdeki haftalarda güncellemenin geleceği telefonlar:

Galaxy Note 8

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