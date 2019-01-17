Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başlıyor! Samsung telefon sahipleri için bugün yeni dönem başladı. Telefonunuzu baştan sona değiştirecek Android Pie güncellemesi bakın hangi telefon modellerine geliyor? Sizin telefonunuz listede var mı? Hemen kontrol edin... Samsung telefon sahipleri için bugün yeni dönem başladı. Telefonunuzu baştan sona değiştirecek Android Pie güncellemesi bakın hangi telefon modellerine geliyor? Sizin telefonunuz listede var mı? Hemen kontrol edin... Samsung Galaxy S9 (Bu sabah güncelleme geldi, hemen indirin) Samsung Galaxy S9 Plus (Bu sabah güncelleme geldi, hemen indirin) Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy Note 9 (1 Şubat'ta yayınlanacak) Önümüzdeki haftalarda güncellemenin geleceği telefonlar: