Samsung, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı

Samsung Türkiye, mobil cihazlarına zam kararı aldı. Peki bu karar sonrası telefonların fiyatları ne oldu? İşte fiyatları... Güney Kore merkezli teknoloji devi Türkiye’deki akıllı telefon modellerine zam yaptı. Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un fiyatını değiştirmezken diğer amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatlarını yüzde 10 ila 15 arasında arttı. Samsung’un aldığı zam kararı sonrası Türkiye’de sattığı ürünlerindeki yeni fiyatlar şöyle... Samsung Galaxy S9 Eski Fiyat: 4899 TL Samsung Galaxy S9 Yeni Fiyat: 5349 TL Samsung Note8 Eski Fiyat: 5499 TL Samsung Note8 Yeni Fiyat: 6149 TL