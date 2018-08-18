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, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı

Türkiye, mobil cihazlarına zam kararı aldı. Peki bu karar sonrası telefonların fiyatları ne oldu? İşte fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.08.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2018 12:27
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, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Samsung, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Güney Kore merkezli teknoloji devi Türkiye’deki akıllı telefon modellerine zam yaptı.
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, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Samsung, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un fiyatını değiştirmezken diğer amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatlarını yüzde 10 ila 15 arasında arttı.
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, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Samsung, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
’un aldığı zam kararı sonrası Türkiye’de sattığı ürünlerindeki yeni fiyatlar şöyle...
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, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Samsung, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Galaxy S9

Eski Fiyat: 4899 TL
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, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Samsung, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Galaxy S9

Yeni Fiyat: 5349 TL
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, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Samsung, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Note8

Eski Fiyat: 5499 TL
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, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Samsung, Türkiye'deki cihazlarına zam yaptı
Note8

Yeni Fiyat: 6149 TL
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