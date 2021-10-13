Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 etkinliği, 20 Ekim Çarşamba günü TSİ 17.00'de gerçekleşecek. Samsung, yeni Unpacked lansmanında neler olacağı hakkında detay vermedi. Ancak teknoloji devi yaptığı açıklamada, 'Kullanıcılarımızın teknolojiyle kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla sunduğumuz yepyeni deneyimleri anlatacağız' ifadesini kullandı. Şirketin paylaştığı 12 saniyelik video açıkça bir şey göstermiyor. Ancak videoda Samsung'un yazılımla ilgili bir duyuru yapabileceğini gösteren bazı uygulama simgeleri yer alıyor. Belki Android 12 ve yeni arayüz hakkında tanıtım olabilir. İddia edilene göre Samsung, Galaxy Z Flip3 için yeni renk seçenekleri ve Bespoke serisi altında yeni ev aletlerini açıklayabilir. Galaxy S21 FE'nin yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde olup olmayacağı ise tam olarak belli değil. Son raporlara göre telefon aralık sonunda veya ocak ayında çıkacak.