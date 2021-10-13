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Haberler Galeri Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu
Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 10:45

Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu

Samsung'un bu sene içinde başka bir etkinlik yapmayacağı iddia ediliyordu. Fakat Güney Koreli teknoloji devi sürpriz yaparak Galaxy Unpacked Part 2'yi duyurdu. Peki Samsung'un yeni etkinliği ne zaman olacak? Neler tanıtılabilir? İşte detaylar...

Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 etkinliği, 20 Ekim Çarşamba günü TSİ 17.00'de gerçekleşecek. Samsung, yeni Unpacked lansmanında neler olacağı hakkında detay vermedi. Ancak teknoloji devi yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımızın teknolojiyle kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla sunduğumuz yepyeni deneyimleri anlatacağız" ifadesini kullandı.

Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu

Şirketin paylaştığı 12 saniyelik video açıkça bir şey göstermiyor. Ancak videoda Samsung'un yazılımla ilgili bir duyuru yapabileceğini gösteren bazı uygulama simgeleri yer alıyor. Belki Android 12 ve yeni arayüz hakkında tanıtım olabilir.

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Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu

İddia edilene göre Samsung, Galaxy Z Flip3 için yeni renk seçenekleri ve Bespoke serisi altında yeni ev aletlerini açıklayabilir.

Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu

Galaxy S21 FE'nin yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde olup olmayacağı ise tam olarak belli değil. Son raporlara göre telefon aralık sonunda veya ocak ayında çıkacak.

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