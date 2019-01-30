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Sansürsüz olarak yayınlandı! Herkesi uyardılar

Geçtiğimiz yıl Ulusal 'ne ülkenin Illinois eyaletinden 102 UFO ihbarı yapıldı. ABD yapılan ihbarlardan en dikkat çekenleri sansürsüz olarak yayınladı.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 14:51
Sansürsüz olarak yayınlandı! Herkesi uyardılar

Illinois eyaletinde yer alan Mattoon kentinde 13 Şubat 2018 günü yerel saatle 16:30'da, ismi açıklanamayan bir kişinin ihbarı şekilde verildi.

Sansürsüz olarak yayınlandı! Herkesi uyardılar

"Eşimle beraber geri dönüşüm kutularının önündeydik. Bulutlar krem gibi görünüyordu. O anları kameraya kaydetmek istedim. Görüntülerin daha sonra negatifini aldım ve bayrağı ve su kulesi arasında siyah bir nokta olduğunu fark ettim"

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Sansürsüz olarak yayınlandı! Herkesi uyardılar

"Görüntüyü biraz daha incelediğimde gökyüzünde üçgen biçiminde uçan bir nesne olduğunu fark ettim. Görüntülerin video versiyonları da bulunuyor. Videolar kesinlikle izlenmeli ve dikkate alınmalı"

Sansürsüz olarak yayınlandı! Herkesi uyardılar

Bir diğer dikkat çeken ihbarı ise eyaletinde Pontoon Beach bölgesinde 17 Mayıs 2018 günü yapıldı.

Sansürsüz olarak yayınlandı! Herkesi uyardılar

"Hilal biçimi oluşturan üç nokta 20 saniye boyunca sarı ve turuncu renklerde görüldü. Noktalar bir süre sonra ayrıldı ve yalnızca bir nokta görülür oldu"

Sansürsüz olarak yayınlandı! Herkesi uyardılar

Scott Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında 19 Eylül 2018'de yapılan ihbar da oldukça dikkat çekiyor.

Sansürsüz olarak yayınlandı! Herkesi uyardılar

Olay sırasında evinde olduğunu belirten görgü tanığı, gökyüzünün doğusunda kırmızı ve beyaz ışık saçan bir nesne gördüğünü, parlak cismin bir süre sonra yere doğru yaklaştığını ve birden ortadan yok olduğunu belirtiyor.

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