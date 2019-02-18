Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Bazı buluşlar var ki hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor; ancak dünyada pek çok insanın bu çılgın buluşlardan haberi yok. Araçlarda emniyet kemerleri değişiyor; otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne? Öncelikle araba biniyor ve her zamanki gibi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir emniyet kemerinden farkı yok; ancak mahareti içinde gizli! Herhangi bir kaza anında hava yastığıyla donatılan bu kemerler şişiyor ve hayat kurtarıyor! Şirket, yıllardır bu konseptin üzerinde çalışıyor. Çılgın buluşların bolca çıktığı Japonya'dan bambaşka bir yaratıcılık örneği daha... Japon kız yaptı, eline dikkat! Çanta haline gelebilen şemsiyeymiş! Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...