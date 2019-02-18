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Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Bazı buluşlar var ki hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor; ancak dünyada pek çok insanın bu çılgın buluşlardan haberi yok.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 09:47
Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Araçlarda emniyet kemerleri değişiyor; otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?

Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Öncelikle araba biniyor ve her zamanki gibi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz.

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Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir emniyet kemerinden farkı yok; ancak mahareti içinde gizli!

Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Herhangi bir anında hava yastığıyla donatılan bu kemerler şişiyor ve hayat kurtarıyor! Şirket, yıllardır bu konseptin üzerinde çalışıyor.

Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Çılgın buluşların bolca çıktığı 'dan bambaşka bir yaratıcılık örneği daha... Japon kız yaptı, eline dikkat!

Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Çanta haline gelebilen şemsiyeymiş!

Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...

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