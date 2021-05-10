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Haberler Galeri SİBERAY'dan flaş uyarı! Eğer böyle bir e-posta veya mesaj alırsanız...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:42

SİBERAY'dan flaş uyarı! Eğer böyle bir e-posta veya mesaj alırsanız...

suçlular özellikle de son dönemlerde sıklıkla gündeme geliyor. Hackerlar saldırılarında artış yaşanmaya başladı. Bilgisayar korsanları farklı yöntemlerle şirketlerin veya kullanıcıların değerli bilgilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Kullandıkları yöntemlerle para sızdırmayı amaçlıyorlar. Siber suçluların en çok kullandığı yöntemlerin başında fidyeci zararlı yazılım yer alıyor. (SİBERAY) bu konuda önemli uyarıda bulundu.

AA
SİBERAY'dan flaş uyarı! Eğer böyle bir e-posta veya mesaj alırsanız...

EGM'nin SİBERAY sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, suç raporlarına göre küresel ekonominin siber saldırılardan dolayı uğradığı zarara işaret edilerek, bu zararın 2018 itibarıyla dünyanın 13. büyük ekonomisi boyutuna ulaştığı bildirildi.

SİBERAY'dan flaş uyarı! Eğer böyle bir e-posta veya mesaj alırsanız...

Ayrıca "Ransomware" adı verilen "fidye yazılımı" kaynaklı global ekonomik zararın 2019 yılında 11 milyar dolar, 2020 yılında 20 milyar dolar olduğu ve 2021'de çok daha yüksek seviyeye çıkmasının beklendiği belirtildi.

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SİBERAY'dan flaş uyarı! Eğer böyle bir e-posta veya mesaj alırsanız...

Saldırılarda kurumsal yapıların yoğunlukla hedef alındığı kaydedilerek, Kovid-19 salgınında sağlık kuruluşlarının da hedef haline geldiği uyarısında bulunuldu.

SİBERAY'dan flaş uyarı! Eğer böyle bir e-posta veya mesaj alırsanız...

Kurumsal ve kişisel veri güvenliği ile bilişim sistemleri ve ağ güvenliğinin önemine değinilen, koruyucu önlemlerin sıralandığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fidyeci yazılımların genellikle e-posta ile bulaşması sistemlerde e-posta güvenliği sağlanması ve olası tehditleri önlemek için belirli kurallar ve filtreler koymayı mecbur kılmakta, üzerinde çalışmalar yapılan veriler yedeklenmeli. Örneğin harici hard disk, USB, alınan yedekler sıklıkla kontrol edilmeli ve güncelleştirilmeli. Sunucu sistemlerine sıklıkla güvenlik duvarı güncelleştirmeleri ve sızma testleri yapılmalı. Unutulmamalı ki kötü amaçlı yazılımlar genellikle güncelleme eksikliğinden ve sistem üzerinde bulunan açıklardan bulaşmaktadır.

SİBERAY'dan flaş uyarı! Eğer böyle bir e-posta veya mesaj alırsanız...

Kişilere sıklıkla güvenlik ve veri güvenliği eğitimleri verilmeli. Gönderici adı, adresi ve içeriğinden şüphelendiğimiz e-posta, SMS veya linklere karşı duyarlı olunmalı ve bu içeriklere tıklanmamalı. Bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlara antivirüs programı ve güvenlik duvar yazılımı yüklenmeli, önerilen taramalar yapılmalı, şifreler yetkilisi dışında kişilerde bulunmamalı. Sunucular üzerinde bir aksaklık tespit edildiği durumlarda tüm sistem uzman ekip tarafından kontrol edilmeli, bu durum geciktirilmemeli. Uç noktalarda bulunan ve iletişimde bulunan cihazlar arasında uçtan uca şifreleme yöntemi kullanılmalı. Kullanıcı girişleri için iki faktörlü (SMS, sesli ileti, yüz tanıma, parmak izi, vb.) doğrulama hizmeti kullanılmalı. Risk teşkil eden web sayfalarına giriş engellenerek kişilerin zararlı bağlantıları ziyaret etmeleri ve zararlı yazılımları indirmeleri engellenmeli."

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