SİBERAY'dan flaş uyarı! Eğer böyle bir e-posta veya mesaj alırsanız...

Kişilere sıklıkla siber güvenlik ve veri güvenliği eğitimleri verilmeli. Gönderici adı, adresi ve içeriğinden şüphelendiğimiz e-posta, SMS veya linklere karşı duyarlı olunmalı ve bu içeriklere tıklanmamalı. Bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlara antivirüs programı ve güvenlik duvar yazılımı yüklenmeli, önerilen taramalar yapılmalı, şifreler yetkilisi dışında kişilerde bulunmamalı. Sunucular üzerinde bir aksaklık tespit edildiği durumlarda tüm sistem uzman ekip tarafından kontrol edilmeli, bu durum geciktirilmemeli. Uç noktalarda bulunan ve iletişimde bulunan cihazlar arasında uçtan uca şifreleme yöntemi kullanılmalı. Kullanıcı girişleri için iki faktörlü (SMS, sesli ileti, yüz tanıma, parmak izi, vb.) doğrulama hizmeti kullanılmalı. Risk teşkil eden web sayfalarına giriş engellenerek kişilerin zararlı bağlantıları ziyaret etmeleri ve zararlı yazılımları indirmeleri engellenmeli."