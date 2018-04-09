Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor
Cambridge Analytica skandalının etkileri devam ediyor. FacebookCEO'su Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasıyla ilgili olarak 10-11 Nisan tarihlerinde ABD Kongresi'nde ve ABD Senatosu'nda ifadeler verecek. Bununla birlikte Facebook skandal sonrası kurallarında bazı değişiklikler yaptı ve bir takım yeni özellikleri de kullanıcılara sunmaya başladı. Yeni gelişmelere göre WhatsApp'ın bir özelliği Facebook'a geliyor.
Giriş Tarihi: 09.04.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 15:38
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Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor
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Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor