Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor

Kullanıcıların böyle bir seçeneği olmadığı ve Facebook'un gelen kutuların mesaj sildiği kullanıcı herhangi bir şekilde uyarmadığı için sosyal ağ eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu eleştirilerin ardından, Facebook önümüzdeki aylarda kullanıcılar için mesaj silme özelliğinin yayınlanacağını duyurdu.