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Skandaldan sonra 'a yeni bir özellik geliyor

skandalının etkileri devam ediyor. 'su , kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasıyla ilgili olarak 10-11 Nisan tarihlerinde Kongresi'nde ve 'nda ifadeler verecek. Bununla birlikte sonrası kurallarında bazı değişiklikler yaptı ve bir takım yeni özellikleri de kullanıcılara sunmaya başladı. Yeni gelişmelere göre WhatsApp'ın bir özelliği Facebook'a geliyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 15:38
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Skandaldan sonra 'a yeni bir özellik geliyor
Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor

Son dönemde milyonlarca kullanıcısının verilerinin kullanılmasına göz yumduğu iddiası ile tarihinin en zor günlerini geçiren sosyal medya devi , WhatsApp'takine benzer bir özelliği platforma entegre etmek için kolları sıvadı.

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Skandaldan sonra 'a yeni bir özellik geliyor
Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor

Geçtiğimiz hafta 'un kurucusu olan 'in ve diğer üst düzey Facebook yöneticilerinin Facebook Messenger üzerinden gönderdiği özel mesajların bir süre sonra otomatik olarak silindiği ortaya çıkmış, bu durum basınında geniş yer bulmuştu.

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Skandaldan sonra 'a yeni bir özellik geliyor
Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor

, kullanıcıların sahip olmadığı bu özelliğin 2014 yılındaki Sony Pictures hacklenmesi olayı sonrasında yöneticilerin özel yazışmalarının korunması için kullanıma sunmuştu.

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Skandaldan sonra 'a yeni bir özellik geliyor
Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor

NTV'nin haberine göre , belli başlı kişilerin kullanımına sunduğu bu özellik şimdi tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. Facebook önümüzdeki aylarda kullanıcılar için mesaj silme özelliğinin yayınlanacağını duyurdu.

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Skandaldan sonra 'a yeni bir özellik geliyor
Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor

Kullanıcıların böyle bir seçeneği olmadığı ve 'un gelen kutuların mesaj sildiği kullanıcı herhangi bir şekilde uyarmadığı için sosyal ağ eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu eleştirilerin ardından, Facebook önümüzdeki aylarda kullanıcılar için mesaj silme özelliğinin yayınlanacağını duyurdu.

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Skandaldan sonra 'a yeni bir özellik geliyor
Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor

Geçtiğimiz aylarda gönderilen mesajı silme özelliği 'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a entegre edilmişti.

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Skandaldan sonra 'a yeni bir özellik geliyor
Skandaldan sonra Facebook'a yeni bir özellik geliyor

Veri skandalı ile gündemden düşmeyen kullanıcıları hakkında oldukça geniş bir bilgi havuzuna sahip. İşte Facebook'un kullanıcıları hakkında bildiği her şey...

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