STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC REMAKE

Kısaca KOTOR'un bir süreden beridir remake olacağı yani yeniden geliştirileceği söyleniyordu. Dün akşamki etkinlikte bu iddialar doğrulandı. Aspyr tarafından geliştirilen KOTOR Remake, belirli bir süreliğine PS5'e özel olacak. Ancak PC için de çıkacak.