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nın yeni fenomeni bir köpek:

hesabı üzerinden hemen her gün fotoğrafları paylaşılan köpek yeni fenomeni haline geldi.

Giriş Tarihi: 23.09.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 14:26
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nın yeni fenomeni bir köpek:
Sosyal medyanın yeni fenomeni bir köpek: Aspen
Kayak, trekking ve yüzme gibi pek çok spor yapan '' isimli köpek muhtemelen sizden daha çok tatil yapıyor.
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nın yeni fenomeni bir köpek:
Sosyal medyanın yeni fenomeni bir köpek: Aspen
ABD’nin Colorado şehrinde yaşayan 'in profesyonel fotoğrafçı olan sahibi Hunter Lawrance, Golden Retriever cinsi olan köpeği bir an olsun yanından ayırmıyor.
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nın yeni fenomeni bir köpek:
Sosyal medyanın yeni fenomeni bir köpek: Aspen
Golden Retriever cinsi , köpeklerin seyahatlerde de insanların en iyi dostu olduğunu kanıtlıyor.
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nın yeni fenomeni bir köpek:
Sosyal medyanın yeni fenomeni bir köpek: Aspen

NTV'ye göre 'in en büyük keyfinin yolculuk yapmak olduğunu belirten sahibi, Aspen ile yaptığı seyahatleri hesabından paylaşınca sevimli köpek tabiri caizse bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

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nın yeni fenomeni bir köpek:
Sosyal medyanın yeni fenomeni bir köpek: Aspen
İşte Hunter'ın 6 haftalıkken sahiplendiği Hunter'ın on binlerce kişi tarafından beğenilen tatil fotoğrafları...
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nın yeni fenomeni bir köpek:
Sosyal medyanın yeni fenomeni bir köpek: Aspen
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nın yeni fenomeni bir köpek:
Sosyal medyanın yeni fenomeni bir köpek: Aspen
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