Sosyal medyanın yeni fenomeni bir köpek: Aspen

Instagram hesabı üzerinden hemen her gün fotoğrafları paylaşılan köpek Aspen yeni sosyal medya fenomeni haline geldi. Kayak, trekking ve yüzme gibi pek çok spor yapan 'Aspen' isimli köpek muhtemelen sizden daha çok tatil yapıyor. ABD’nin Colorado şehrinde yaşayan Aspen'in profesyonel fotoğrafçı olan sahibi Hunter Lawrance, Golden Retriever cinsi olan köpeği bir an olsun yanından ayırmıyor. Golden Retriever cinsi Aspen, köpeklerin seyahatlerde de insanların en iyi dostu olduğunu kanıtlıyor. NTV'ye göre Aspen'in en büyük keyfinin yolculuk yapmak olduğunu belirten sahibi, Aspen ile yaptığı seyahatleri sosyal medya hesabından paylaşınca sevimli köpek tabiri caizse bir sosyal medya fenomenine dönüştü. İşte Hunter'ın 6 haftalıkken sahiplendiği Hunter'ın on binlerce kişi tarafından beğenilen tatil fotoğrafları...